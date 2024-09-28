Bakan Yumaklı'dan Tahtaköprü Barajı Açıklamaları

Bakan Yumaklı, Tahtaköprü Barajı'nda Açıklamalarda Bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hatay'ın Hassa ilçesindeki Tahtaköprü Barajı sulama inşaatı alanında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, depremin etkilediği 11 il için 46 milyar lira değerinde su yatırımı planlandığını ve bunun 16 milyar liralık kısmının tamamlandığını duyurdu.

Devletin Destek Vurgusu

Yumaklı, devletin her koşulda vatandaşının yanında olduğunu belirterek, “Devlet, vatandaş için var. Son 22 yılda 10 binin üzerinde su ve sulama tesisi ile baraj inşaatı gerçekleştirdik” dedi. Bugüne kadar yapılan yatırımların yaklaşık değeri 2,5 trilyon lira olduğunu ifade eden Yumaklı, Hatay'da ise 122 tesisin hayata geçirildiğini belirtti.

Asi Nehri ve Baraj Çalışmaları

Bakan, Asi Nehri’nde 2023 yılı içerisinde yapılan 40 kilometrelik kanal temizliği çalışmalarını anımsatarak, Asi Nehri'nin ıslah çalışmalarının devam ettiğini vurguladı. Tahtaköprü Barajı'nın sulama projelerine ilişkin olarak ise, "Burada 9 farklı kademeden oluşan bir sistem bulunuyor. Şu anki inceleme yaptığımız alan bu 9 kademeden yalnızca bir tanesi" şeklinde konuştu.

Projenin Ayrıntıları

Tahtaköprü Barajı projesinin toplam maliyetinin 24 milyar lira olduğunu ve 450 bin dönümlük alanın sulamaya açılacağını belirten Yumaklı, iletim hattının maliyetinin ise 4,2 milyar lira civarında olduğunu aktardı. Ayrıca, sulama inşaatının tamamlanmasıyla birlikte 14 köyün toplulaştırma çalışmalarının da bitirileceği bilgisini verdi.

Gelecek Hedefleri

Bakan, "İnşallah 30 milyar liralık yatırımın da en geç 2 yıl içerisinde tamamlanmasıyla, başta Hatay olmak üzere tüm deprem bölgesinin hızlıca ayağa kaldırılması için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve diğer yetkililer katıldı. Yumaklı, programın ardından Hatay Valiliğini ziyaret edip, değerlendirme toplantısına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (ortada), Hatay'ın Hassa ilçesinde Tahtaköprü Barajı Sulaması 1. kısım alanında incelemede bulundu. Bakan Yumaklı, burada açıklamalarda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), çeşitli ziyaretler için geldiği Hatay'da, Valiliği ziyaret etti, Vali Mustafa Masatlı (sağda) ile görüştü.