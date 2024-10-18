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Bakan Yumaklı'dan Üreticilere Destek Ödemesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, üreticilere 1 milyar 35 milyon lira destek ödemesi yapıldığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 18:20
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 18:20
Bakan Yumaklı'dan Üreticilere Destek Ödemesi

Üreticilere 1 Milyar 35 Milyon Lira Destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada, toplam 1 milyar 35 milyon 982 bin lira tutarında destekleme ödemesinin üreticilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti. Yumaklı, bu ödemelerin tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğine katkıda bulunacağını vurguladı.

Destekleme Ödemeleri ve Dağılımı

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımda, destekleme ödemelerinin hangi kalemlerden oluştuğuna dair detayları paylaştı. İşte destekleme ödemelerinin dağılımı:

  • Bitkisel ürün sigortası desteği: 960 milyon lira
  • Kırsal kalkınma yatırımları desteği: 74 milyon 715 bin 893 lira
  • Mazot ve gübre desteği: 777 bin 555 lira
  • Fındık alan bazlı gelir desteği: 488 bin 552 lira

Bakan Yumaklı, destekleme ödemelerinin çiftçilere bereketli olması dileğinde bulunarak, "Bugün itibarıyla toplamda 1 milyar 35 milyon 982 bin lira destekleme ödemesinin hesaplara yatırılması ile üreticilerimizin yüzü gülecek," ifadelerini kullandı.

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