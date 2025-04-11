Bakan Yumaklı: "Ekonominin Boykot Çağrılarına Kurban Edilmesi Doğru Değil"

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Önemli Açıklamalar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, ekonominin ana muhalefetin boykot çağrılarına kurban edilmesinin doğru olmadığını belirtti. Yumaklı, "Bab-ı Ali Toplantıları-Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği" konulu toplantıda önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tarım Sektörünün Önemi

Bakan Yumaklı, tarım sektörünün savunma sanayi kadar önemli bir alan olduğunu vurguladı. Tarım ve orman sektörünün gıda arz ve güvenliğine yaptığı katkıların, onu **modası geçmeyen stratejik bir sektör** haline getirdiğini ifade etti. "Dünyada kırılma dönemlerinde bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor, ancak gıda arz güvenliğini teminat altına almış ülkeler bu zorlukları aşabiliyor," dedi.

Yumaklı, "Her gün yeni bir gündemle uyanıyoruz. Gündemimizi defalarca değiştiren olaylar yaşıyoruz. Bu süreçte tarımsal üretim ve gıda-arz güvenliğimiz konusunda güçlü durmamız gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum," dedi.

Gıda Üretiminde Hedefler

Birleşmiş Milletler'in raporuna atıfta bulunan Yumaklı, 2050 yılına kadar gıda üretiminin %65 ile %70 oranında artırılması gerektiğini belirtti. Bakanlık olarak bu sorumluluklarının bilincinde olduklarını kaydeden Yumaklı, "Gıda-arz güvenliğinin gerektirdiği hususları yerine getiriyoruz," dedi.

İhracat Rakamları ve Hedefler

Yumaklı, Türkiye'nin 186 ülkeye 2 binin üzerinde tarım ve gıda ürünü ihraç ettiğini ve 2024 yılı sonu itibariyle 32,6 milyar dolarlık bir tarım ürün ihracatı hedeflediklerini belirtti. Çiftçiden sanayiciye kadar tüm paydaşlara teşekkür etti.

Sürdürülebilir Tarımsal Üretim

Bakan Yumaklı, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve verimliliği üzerine de vurgu yaparak, bu yıl tarımsal üretim planlamasının ilk meyvelerinin alınacağını ifade etti. Ayrıca, Türkiye'nin kendi ürünlerini üreterek katma değerli hale getirmesinin önemini de dile getirdi.

Teknolojik Yatırımlar ve Ekonomik İstikrar

2025 yılında tarımsal teknoloji alanında projeler geliştireceklerini belirten Yumaklı, "Ekonominin boykot çağrılarına kurban edilmemesi gerektiğini tekrarlamak istiyorum. Ülkemizin gıda arz güvenliği konusunda sorun yaşaması durumunda herkesin etkilenebileceğini unutmamalıyız. Şapkamızı önümüze alıp düşünmemiz gereken bir dönemdesiniz," ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bab-ı Ali Toplantıları-Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği" konulu toplantıda konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bab-ı Ali Toplantıları-Büyüyen Küresel Gıda Sorunu ve Türk Tarım Sektörünün Konumu, Geleceği" konulu toplantıda konuşma yaptı.