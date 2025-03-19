Bakan Yumaklı: Türkiye Yüzyılı'nı Bereketin Yüzyılı Yapacağız

Bakan Yumaklı'dan Çiftçilere İftar Mesajı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen iftar programında önemli mesajlar verdi. Bakan Yumaklı, "Sektörümüzün bütün paydaşlarıyla, el ele vererek Türkiye Yüzyılı'nı inşallah bereketin yüzyılı yapacağız." dedi.

İftar programında, Gazze başta olmak üzere tüm mazlum milletlere huzur ve felah niyazında bulunan Yumaklı, üreticilerin gıda güvenliğindeki kritik rolünü vurguladı. "Gıdada ele güne muhtaç olmuyorsak, bunun temeli sizlersiniz. Pandemide, depremde, her koşulda üretimden vazgeçmeyen siz gizli kahramanlarımızdan Allah razı olsun," ifadelerini kullandı.

Bakan Yumaklı, 160 bin personeliyle her koşulda çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. "Tarım sektörüne verdiğiniz destekten ötürü saygılarımı sunuyorum. Ülkemizin dört bir yanından bizlere gönüllerini açan değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum," diye ekledi.