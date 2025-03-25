Bakanlardan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ailesine Yapılan Hakaretlere Sert Tepki

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Saraçhane'deki protesto gösterisi sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, merhum annesine ve ailesine yönelen hakaretlere karşı sert bir duruş sergiledi.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesine yönelik yapılan çirkin söylemleri lanetledi. Bu tür seviyesizliklerin asla karşılıksız kalmayacağını belirten Bolat, “Bu provokasyonu yapanların ve teşvik edenlerin, milletin kararlı duruşu ve hukuk önünde hesap vereceği gün gelecek” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı da İstanbul'daki gösterilerde CHP Genel Başkanı'nın sokak çağrısıyla ortaya çıkan provokatörlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan ahlaka aykırı hakaretlerini kınadı. Yumaklı, “Kutsalı olmayan, sınır tanımayan, ahlak yoksunu vandallar tarafından yapılan bu hadsiz saldırı, ne özgürlükle ne de hukukla bağdaştırılabilir” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, sokaklarda ve meydanlarda huzuru bozmaya çalışanların, Cumhurbaşkanı'na ve ailesine yönlenen hakaretlerin bedelini hem hukuk önünde hem de millet vicdanında ödeyeceğini vurguladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, İstanbul'daki gösterilerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve ailesine yönelik hakaretler için “Şiddetle lanetliyorum” dedi ve şöyle devam etti: “Bu çirkin söylemlere yol açan muhalefet partisine, girdiği lağım çukurunda hak ettiği cevap hem hukuk devletinde hem de halkımız tarafından verilecektir.”