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Bakanlık başvurana 5000 TL destek parası yatıracak! Hakkınız var mı hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, maddi güçlükler yaşayan vatandaşlara ve doğal afetlerden etkilenen bireylere mali destek sağlanıyor. Belirlenen şartları karşılayan kişilere, bu yardım programı kapsamında 5.000 TL tutarında sosyal yardım ödeneği veriliyor. İşte bu konuyla ilgili ayrıntılar...

Yayın Tarihi: 10.06.2024 20:54
Güncelleme Tarihi: 10.06.2024 20:54
Bakanlık başvurana 5000 TL destek parası yatıracak! Hakkınız var mı hemen kontrol edin

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuk sahibi olanlar, yaşlılar, engelliler ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşlar gibi toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik ekonomik ve sosyal destek sağlamaktadır. Bu desteklerle, bu bireylerin yaşam kalitesini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıca, doğal afetlerden zarar gören kişilere de maddi yardım sunan bakanlık, SYDV aracılığıyla afet durumlarında vatandaşların acil ihtiyaçlarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bu yardımlar, afetzedelerin gıda, giysi ve temel yaşam malzemelerine erişimini kolaylaştırmak için tasarlanmıştır.

sosyal yardım

Afet acil durum yardımlarından yararlanma hakkı, afet veya acil durumdan etkilenmiş ailelere tanınmaktadır. Bu yardım, olayın vuku bulduğu tarihten itibaren 30 günlük süre zarfında, ihtiyaç sahibi olup olmadıklarına bakılmaksızın sağlanır.

Afet acil durum yardım programı kapsamında, acil ve temel ihtiyaçlar için 3.500 TL’ye, yangın, sel ve deprem gibi felaketlerde 5.000 TL’ye, kar çığında ve kaya düşmesi gibi olaylarda 3.000 TL’ye kadar mali destek verilebilmektedir. Ayrıca, tarım ve hayvancılıkla geçinen ihtiyaç sahibi ailelere 3.000 TL’ye kadar yardım sağlanmakta ve afetzedelerin tahliye işlemleri için de 3.000 TL’ye kadar finansal yardım yapılmaktadır.

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