Bakanlık dar gelirliye yardım yağdıracak! Tek başvuruya binlerce lira yatacak

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sürdürülen ihtiyaç sahibi aileler için yapılan destek ödemeleri hakkında yeni gelişmeler yaşandı. Detaylar haberimizde…







AİLE BAKANLIĞI'NDAN BARINMA YARDIMI MÜJDESİ! 2024 DESTEK PAKETİ İLE İHTİYAÇ SAHİPLERİNE FİNANSAL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, ekonomik sıkıntı yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni konut destek programını duyurdu. Bu destek, ihtiyaç sahibi ailelerin temel barınma ihtiyaçlarının karşılanarak yaşam kalitesinin artırılmasını amaçlıyor. Detaylar burada...

YENİ BARINMA YARDIMI NEDİR?

Geçtiğimiz günlerde açıklanan konut yardımı, 3294 sayılı Sosyal Yardım Kanunu çerçevesinde düzenlenen ve ekonomik açıdan zor durumda olan yoksul kesimin konut ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla uygulanan bir destek programıdır. Bu yardım esas olarak sağlıklı yaşam koşullarına sahip konutları olmayan ve yoksulluk sınırının altında geliri olmayan vatandaşlara yöneliktir.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Yardım programından yararlanma koşulları aşağıdaki gibidir:

Başvuru sahibinin gerekli eşiğin altında bir gelire sahip olması gerekir. Sağlıklı yaşam koşullarında yaşayacak yeri olmayan insanlar.

Sosyal Dayanışma ve Destekleme Fonu'nun (SYDV) faaliyet gösterdiği bölgede en az bir yıl ikamet etmek gerekiyor.

Bakmakla yükümlü olduğu akrabası olmamalıdır.

Bu şartları taşıyan vatandaşlar konut yardımına başvurabilecek.

BAŞVURU SÜRECİ NASIL OLACAK?

Başvurular etkilenen kişilerin ikamet ettiği ilçelerdeki SYDV ofislerine şahsen veya e-Devlet aracılığıyla yapılabilecek.

Başvuru için gereken tek belge kimlik kartıdır.

YARDIM MİKTARLARI NEDİR?

Bakanlık, ihtiyaç sahiplerine yapılacak yardımın miktarını da belirliyor. Yardım programının bir parçası olarak:

Basit ev onarımlarında 35.000 liraya kadar,

Orta düzey ev onarımlarında 70.000 liraya kadar,

Evin tamamının onarılması için maksimum 100.000 lira,

Prefabrik ev yapımı için maksimum 300.000 lira,

Betonarme ev yapımı veya alımında maksimum 500 bin lira destek verilecek.

FİNANSMAN KULLANIM SÜRELERİ

Basit ve orta düzeydeki ev onarımları için doğrudan finansman sağlanacak ve fonun 6 ay içinde kullanılması gerekiyor. Kapsamlı onarım ve konut inşaatı için gereken kaynaklar, harcama makbuzları karşılığında bir yıl içinde ödenecek.