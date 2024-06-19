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Bakanlık milyonların cebini yaktı! 150 TL yerine artık 1500 TL ödeyecekler

Ekonomik olarak zorlu günlerden geçerken bir zam şoku da yurt dışına gidenlere geldi. İşte detaylar…

Yayın Tarihi: 19.06.2024 19:59
Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 19:59
Bakanlık milyonların cebini yaktı! 150 TL yerine artık 1500 TL ödeyecekler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından düzenlenen kamuda kemer sıkma politikası son hızla devem ederken vatandaşları şok edecek bir zam haberi de beraberinde geldi. Detaylar haberimizde…

dizi

YURTDIŞI ÇIKIŞ HARCINA DEV ZAM! 150 TL’DEN 1500 TL’YE FIRLADI!

Türkiye'de yurt dışı çıkış ücretlerine ilişkin önemli vergi düzenlemeleri ortaya çıktı.

TÜRKİYE’DE YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCINA YÖNELİK ÖNEMLİ BİR VERGİ DÜZENLEMESİ GÜNDEME GELDİ.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamasının ardından TBMM, yurt dışı gidiş ücretlerinin yüzde 900 oranında artırılmasına karar verdi. Bu karar ülke gündeminde büyük yankı uyandırdı.

ZAM ŞOKU ETKİSİ YARATTI

Yeni düzenlemeyle birlikte yurt dışı çıkış ücretlerinin 150 TL'den 1500 TL'ye çıkması bekleniyor. Artan düzenlemenin gündemde yarattığı şok etkisi dikkat çekici. Vergi artışının 226 milyar TL değerinde yeni kaynak yaratmak amacıyla yapıldığı iddia ediliyor.

YENİ VERGİ DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Gelen son dakika bilgisine göre vergi düzenlemeleri özellikle işletmeleri etkileyecek. Öte yandan hisse senedi ve kripto para piyasalarında alım satıma ilişkin vergilerin uygulanması hâlâ erteleniyor. Ancak menkul kıymet alım satımına ilişkin vergi düzenlemeleri ve kripto para birimlerine ilişkin vergi araştırmalarının öngörülebilir gelecekte de devam edeceği görülüyor.

VERGİ DÜZENLEMELERİNDE DİĞER BAŞLIKLAR

Engelli araç alımlarında azaltılmış istisnalar

Ekspres teslimat için vergi gereksinimleri

Faturalamama ve hatalara ilişkin cezaları artırın

Serbest çalışanlar için gelir takibi

VATANDAŞLARDAN TEPKİLER

Yurt dışı çıkış ücretlerindeki yüzde 900'lük artışa vatandaşlar tepki göstermeye devam ediyor. Bu kararların TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yakın zamanda yasalaşması bekleniyor.

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