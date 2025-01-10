Rusya'da Otomobil Satışları Yüzde 48 Arttı

Rusya'da sıfır otomobil satışları, 2023 yılı itibarıyla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 1 milyon 571 bine çıktı. Bu artış, bir önceki yıla göre yüzde 48 oranında gerçekleşti.

Rusya merkezli Avtostat firmasından yapılan yazılı açıklamada, Batılı otomotiv şirketlerinin ülkeye yönelik sevkiyatlarını durdurması sonrası Rus otomobil sektöründeki gelişmelere yer verildi. Açıklamada, 2024 yılına ait veriler de dikkat çekti; yeni otomobil satışlarının Aralık 2024 itibarıyla yüzde 3,3 artışla 123 bine çıktığı belirtildi.

Lada ve Çinli Markalar Öne Çıkıyor

Yeni otomobil satışlarında yüzde 28 piyasa payı ile Lada markası ön planda yer almakta. Bunun yanı sıra, Haval, Chery, Changan, Geely, Omoda, Exeed ve Jetour gibi Çinli markaların da satışlarda önemli bir rol üstlendiği vurgulandı.

Akademik çevrelerde, Şubat 2022'ye kadar pazar lideri konumda bulunan Batılı otomotiv şirketlerinin, Ukrayna çatışmasının başladığı dönemde Rusya'dan çekilme kararı aldığı hatırlatıldı. Ancak, son dönemde Çinli otomotiv firmalarının ülkeye ihracatını artırması ve yerli üretim yapan firmaların faaliyetlerini hızlandırmasıyla Rusya'daki otomobil satışlarında anlamlı bir toparlanma gözlemlendi.