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Şanlıurfa Pamuğu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şanlıurfa pamuğu, ŞUTSO tarafından coğrafi işaretle tescillenerek uluslararası pazarda güçlü bir konum elde etti.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 22:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 22:39
Şanlıurfa Pamuğu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şanlıurfa Pamuğu Coğrafi İşaretle Tescillendi

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından yapılan başvuru sonucunda, "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescil edildi. Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapılan tescil başvurusu, olumlu sonuçlanarak Şanlıurfa pamuğunun kalitesi resmen onaylandı.

Tescil Sayısı 48’e Yükseldi

Yöresel ürünleri ile ön plana çıkan Şanlıurfa'da, bu tescil ile tescilli ürün sayısı toplamda 48’e ulaştı. Bu gelişme, bölgenin tarım potansiyelini daha da artırması açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Başkan Yetim’den Önemli Açıklamalar

ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şanlıurfa pamuğunun küresel ve yerel pazarda güçlü bir konuma sahip olacağını" belirtti ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu uzun ve zorlu süreçte, Şanlıurfa’nın pamuk üretiminde hak ettiği değeri alması gerektiğine inandık. Büyük bir özveriyle bu hedef doğrultusunda çalıştık. Bunca emek ve özveri sonucunda, Şanlıurfa pamuğunun coğrafi işaret tesciliyle bu amacımıza ulaştık. Bu tescil, yalnızca üreticilerimizin emeğini korumakla kalmayacak; aynı zamanda Şanlıurfa'nın tarımının ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği yere ulaşmasına da vesile olacaktır. Bu başarı, bizler için büyük bir gurur kaynağıdır."

Bölgesel Ekonomiye Katkı

Yetim, yaptığı açıklamasında şöyle de ekledi: "Tarımsal kalkınmamızın yanı sıra bölgesel ekonomimizin gelişimine de önemli katkılar sağlayacak. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası olarak pamuğumuzu uluslararası pazarlarda tanıtma çalışmalarımızı hızlandıracağız. Artık Şanlıurfa pamuğu ismi, kalitenin ve güvenin simgesi olarak bilinmeye başlanacak. Tarladaki çiftçiden nihai ürüne kadar tüm üretim zincirindeki herkes bu başarının meyvelerinden faydalanacaktır."

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescil edildi. ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim (sağ3) tescil belgesini teslim aldı.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi...

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) tarafından başvurusu yapılan "Şanlıurfa pamuğu" coğrafi işaretle tescil edildi. ŞUTSO Başkanı Mehmet Yetim (sağ3) tescil belgesini teslim aldı.

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