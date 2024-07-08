Bakanlık o ailelere 1500 TL nakdi yardım verecek! Bakanlığa başvuran her ay ödeme alıyor

Bakanlık, yaptığı resmi açıklamada, terör olaylarından zarar görenlerin sosyal yardım almaya hak kazanacağını duyurdu. Bu yeni yardım programı ile, mağduriyet yaşayan vatandaşların maddi sıkıntılarının hafifletilmesi hedefleniyor.





KİMLER YARARLANABİLECEK?

Programdan yararlanmak isteyen vatandaşların, terör olaylarından doğrudan etkilenmiş olmaları ve bunu belgelendirmeleri gerekiyor. Bakanlık, başvuruların nasıl yapılacağına dair detayları da önümüzdeki günlerde paylaşacağını belirtti.

BAŞVURULAR VE DETAYLAR

Başvuruların kabul edileceği tarih ve gerekli belgeler hakkında bilgiler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında duyurulacak. Yardım programı, terör mağduru vatandaşların yaşamlarını yeniden düzenlemelerine katkı sağlamayı amaçlıyor.