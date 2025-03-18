Fitch, Ticaret Savaşı Nedeniyle Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Fitch, ABD'nin ticaret savaşı nedeniyle küresel büyüme tahminlerini 2023 için %2.6'dan %2.3'e indirdi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 18:33
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 18:33
Fitch, Ticaret Savaşı Nedeniyle Küresel Büyüme Tahminlerini Düşürdü

Fitch, Küresel Ekonomi Tahminlerini Revize Etti

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, ABD'nin başlattığı "ticaret savaşı" nedeniyle küresel ekonomik büyüme tahminlerini düşürdü. Fitch, bu yılki büyüme beklentisini %2,6'dan %2,3'e, gelecek yıl için ise %2,3'ten %2,2'ye indirdi.

Ticaret Savaşının Ekonomik Etkileri

Fitch, Küresel Ekonomik Görünüm Raporunun mart sayısında, yeni ABD'nin yönetiminin dünya ekonomisinin büyümesini yavaşlatacak, ABD'de enflasyonu artıracak ve ABD Merkez Bankası (Fed) faiz indirimlerini geciktirecek bir ticaret savaşı başlattığını vurguladı.

Raporda, dünya ekonomisinin bu yıl %2,9 seviyesinden %2,3'e gerilemesinin beklendiği ve büyümenin 2026'da %2,2 ile zayıf kalmaya devam edeceği kaydedildi. Geçen yıl aralık ayındaki tahminlerde ise, küresel ekonominin 2025'te %2,6, 2026'da ise %2,3 büyümesi öngörülmüştü.

ABD Ekonomisindeki Düşüşler

Raporda, ABD ekonomisinin bu yılki büyüme beklentisinin %2,1'den %1,7'ye düşürüldüğü ve gelecek yıl için ise %1,7'den %1,5'e indirildiği belirtildi. Bu düşüş, Amerikan ekonomisinin trendin oldukça altında kaldığını gösteriyor.

Fitch, ABD'nin tarifeler konusunda ilerleyip ilerlemeyeceğine dair belirsizlik olduğuna ve tırmanan ticaret savaşı ile ilgili daha büyük bir tarife şoku riskinin bulunduğuna dikkat çekti.

Enflasyon ve Faiz İndirimi Beklentileri

Tarife artışlarının ABD'de tüketici fiyatlarının yükselmesine ve şirketlerin maliyetlerinin artmasına yol açacağı ifade edildi. Raporda, tarife şokunun ABD'deki kısa vadeli enflasyonu 1 puan artırmasının beklendiği ve bu nedenle Fed'in gevşeme kararını 2025'in dördüncü çeyreğine erteleyeceği öngörüldü.

Fitch, Fed'in bu yıl yalnızca bir kez faiz indirimi yapmasının beklendiğini, ancak ekonomi yavaşladıkça 2026'da üç kez daha faiz indirimine gidebileceğini öne sürdü.

Avro Bölgesi ve Diğer Ülkelerdeki Tahminler

Raporda, Avro Bölgesi ekonomisinin bu yıl %1,2'den %0,7'ye düşürüldüğü, ayrıca Meksika ve Kanada'nın teknik resesyon riskiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Meksika ekonomisinin bu yıl %0, Kanada'nın ise %0,3 büyümesinin öngörüldüğü ifade edilirken, Çin ekonomisinin %4,4, gelecek yıl ise %4 büyümesi bekleniyor.

Son olarak, Türkiye ekonomisine dair büyüme tahminlerinin %2,6 olarak korunduğu ve gelecek yıl %3,5 olacağı raporda belirtildi.

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