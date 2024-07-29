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Bakanlıktan yeni destek müjdesi! İşte 3 yeni destek için başvurular

Türkiye Cumhuriyeti, 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında dezavantajlı gruplara yönelik kapsamlı destek programlarını sürdürüyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri iş birliğiyle hayata geçirilen bu projeler, toplumun farklı kesimlerine umut olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 29.07.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 29.07.2024 14:50
Bakanlıktan yeni destek müjdesi! İşte 3 yeni destek için başvurular

Dar gelirli veya muhtaç kimseler için her dönem çeşitli destek ödemeleri sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu kapsamda detaylı desteklerine devam ediyor. Kadınlara, çocuklara, işsizlere, yaşlılara ve muhtaçlara sunulan desteklerin kapsamı genişletilirken, her dönem devam etmesi dar gelirlilere can suyu oluyor. Peki hangi destekler devam ediyor? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı hangi destek ödemelerini sürdürüyor? İşte detaylar…

Aile Destek Merkezi (ADEM)

Aile Destek Merkezleri (ADEM), SYDV kapsamındaki kadınların devlet ve millet kaynaşmasını sağlamak amacıyla hizmet veriyor. Bu merkezler, kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel yönden gelişimlerini destekleyerek toplumsal entegrasyonlarını sağlamaya yönelik faaliyetler yürütmektedir.

sydv ödeme

  • Hedef kitle: Dezavantajlı kadın ve çocuklar
  • Destek tutarı: Yeni açılan merkezler için azami 1.650.000 TL, devam eden merkezler için azami 1.450.000 TL
  • Ödeme dönemi: Vakfın talebi doğrultusunda, bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde ödeme yapılır.

Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM)

Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadığı bölgelerde hizmet veren Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM), bu vatandaşlarımızın toplumsal entegrasyonunu sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor. Bu merkezlerde, psikososyal, sosyokültürel, mesleki, sanatsal ve kişisel gelişimlerine yönelik çalışmalar yapılmaktadır.

  • Hedef kitle: Dezavantajlı kadın ve çocuklar
  • Destek tutarı: Yeni açılan merkezler için azami 1.650.000 TL, devam eden merkezler için azami 1.450.000 TL
  • Ödeme dönemi: Vakfın talebi doğrultusunda, bir takvim yılı içerisinde azami 4 dilim halinde ödeme yapılır.

Evsizlere Konaklama Projesi

Evsiz, mekânsız ve kimsesiz vatandaşların tespit edilerek temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yürütülen Evsizlere Konaklama Projesi, sosyal devlet anlayışının en güzel örneklerinden biridir. Proje kapsamında temizlik, sağlık, temel gıda ve giyim gibi ihtiyaçlar karşılanmaktadır.

  • Hedef kitle: Evsiz, mekânsız ve kimsesiz vatandaşlar
  • Destek tutarı: Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir.

Sosyal Hizmet Projeleri

Dezavantajlı grupların ihtiyaç duyduğu eksikliklerin giderilmesine yönelik çeşitli sosyal hizmet projeleri desteklenmektedir. Bu projeler, STK’lar ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde yürütülmektedir.

dar gelirliye destek

  • Hedef kitle: Dezavantajlı gruplar (kadınlar, yaşlılar, engelliler, çocuklar)
  • Destek tutarı: İhtiyaca göre değerlendirilmektedir.

Vakıf Modernizasyonu Projeleri

SYDV'lerin fiziki koşullarının iyileştirilmesine yönelik projeler de desteklenmektedir. Bu projeler, vakıfların hizmet kalitesini artırmayı hedeflemektedir.

  • Hedef Kitle: Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
  • Destek Tutarı: İhtiyaca göre değerlendirilmektedir.

Kuruluş Bakımından Ayrılan Gençlerin Sosyal Yönden Desteklenmesi Projesi

Reşit olarak veya akademik yaşamlarını tamamlayarak kuruluş bakımından ayrılan gençlerin, uzun vadeli sigorta kollarına tabi bir işte ilk kez istihdam edilmelerinden bir ay sonrasına kadar konaklama ve yemek ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik bir sosyal hizmet projesidir.

  • Hedef kitle: 2828 sayılı Kanun kapsamında kuruluş bakımından ayrılan gençler
  • Destek tutarı: Projeye yönelik ilke kararları çerçevesince belirlenmektedir.

Başvuru ve bilgilendirme detayları neler? 

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, dezavantajlı gruplara yönelik bu projeler hakkında detaylı bilgiyi ve başvuru şartlarını, kendi internet siteleri ve ilgili müdürlükler aracılığıyla duyurmaktadır. Bu programlar, toplumun her kesimine eşit ve adil hizmet sunma hedefiyle yürütülmektedir.

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