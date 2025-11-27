Balıkesir'de Coğrafi İşaretli Havran Mandalinası'nda Hasat Tüm Hızıyla

Balıkesir'de coğrafi işaretli Havran mandalinası hasadı sürüyor

Balıkesir genelinde, coğrafi işaretli Havran mandalinası hasadı tüm hızıyla devam ediyor.

Madra ve Kazdağları'nın özel mikrokliması

Madra ve Kazdağları’nın ortasında oluşan özel mikroklima sayesinde yetişen coğrafi işaretli Havran mandalinası (Satsuma) üreticilerin yoğun hasat mesaisiyle toplanıyor.

Yıllardır bölgeyle özdeşleşen ve marka değerine dönüşen Havran mandalinası; lezzeti, aroması, ince kabuğu ve yüksek kalitesi ile bölge ekonomisine önemli katkı sağlıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Dr. Hüseyin Düzgün, devam eden hasada katılarak üreticilere kolaylıklar diledi. Yetkililer, tüm üreticilere bereketli bir sezon temennisinde bulundu.

BALIKESİR’DE COĞRAFİ İŞARETLİ HAVRAN MANDALİNASINDA HASAT TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR.