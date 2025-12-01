Bandırma Balık Hali'nde Denetim: Tezgahtaki "Uskumru" Gerçekte "Kolyoz" Çıktı

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:15
Denetim sonucu ve alınan önlemler

Balıkesir'in Bandırma ilçesi Balık Hali'nde "uskumru" adıyla satışa sunulan küçük boy balıkların gerçekte "kolyoz" olduğu iddiaları üzerine yetkili ekipler inceleme başlattı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Güney Marmara Zabıta Amirliği ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kapsamlı denetimde, tüketiciyi yanıltıcı etiketlemeler araştırıldı.

Yapılan kontrollerde dört firmada düzenleme yapılarak, ürünlerin gerçek tür adı olan "kolyoz" etiketiyle satışa sunulması sağlandı. Denetim kapsamında ayrıca yasal balık boy ölçülerinin uygunluğu da kontrol edildi.

Denetimlerle tür karışıklığına son verilirken, tezgâh fiyatlarına herhangi bir müdahale yapılmadı. Yetkililer, fiyatların "serbest piyasa koşulları" çerçevesinde şekillendiğini belirtti.

Sosyal medyada balığın yanlış tür adıyla tanıtılmasının tüketiciyi yanılttığına dikkat çekilen açıklamada, doğru bilgilendirmenin sağlanması amacıyla denetimlerin devam edeceği bildirildi.

