Banka hesabında parası olanların çilesi bitti! Artık her gün buna izin verilecek

ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen nakit çekimlerde limit değişikliğine gidildi. Yapılan açıklamada, daha öncesinde en fazla 5 bin lira olan ATM'lerden nakit para çekme limitinin 10 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.

Bankalar uygulamaları üzerinden müşterilerine bu konuyla ilgili bildirimler göndermeye başladı. Bu da banka kartınızı kullanarak ATM'lerden 10 bin lirayı ücretsiz çekebileceğiniz anlamına geliyor.





"QR kodunu kullanarak ücretsiz para çekme imkanı"

Yeni uygulama, şubeye gitmeden büyük miktarlarda para çekmenize olanak sağlıyor. Bazı bankaların ücretsiz nakit çekme limitinin yüzde 200 oranında artırılara 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldığı anlaşıldı.

Bankalar bu uygulamayı kullanarak şube yoğunluğunu azaltıyor ve iş yükünü azaltıyor. Ücretsiz hesaplardan QR kod kullanılarak yapılan nakit çekimlerinde de yeni limitler geçerli olacak. Bankanızın limitlerine bağlı olarak 10 bin lira ile 15 bin lira arasında çekim yapabilirsiniz.