Bist 100
9.303,66 1%
DOLAR
30,9 0,19%
EURO
33,41 0,33%
ALTIN
2.013,65 0,66%

Banka hesabında parası olanların çilesi bitti! Artık her gün buna izin verilecek

Bankalar ATM'lerden nakit çekme ücretlerinde limitleri değiştirdi. Yapılan açıklamaya göre ATM'lerden nakit çekme limiti 10 bin iraya çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 20.02.2024 13:26
Banka hesabında parası olanların çilesi bitti! Artık her gün buna izin verilecek

ATM'ler üzerinden gerçekleştirilen nakit çekimlerde limit değişikliğine gidildi. Yapılan açıklamada, daha öncesinde en fazla 5 bin lira olan ATM'lerden nakit para çekme limitinin 10 bin liraya çıkarıldığı bildirildi.

Bankalar uygulamaları üzerinden müşterilerine bu konuyla ilgili bildirimler göndermeye başladı. Bu da banka kartınızı kullanarak ATM'lerden 10 bin lirayı ücretsiz çekebileceğiniz anlamına geliyor.

Banka hesabında parası olanların çilesi bitti

"QR kodunu kullanarak ücretsiz para çekme imkanı"

Yeni uygulama, şubeye gitmeden büyük miktarlarda para çekmenize olanak sağlıyor. Bazı bankaların ücretsiz nakit çekme limitinin yüzde 200 oranında artırılara 5 bin liradan 15 bin liraya çıkarıldığı anlaşıldı.

Bankalar bu uygulamayı kullanarak şube yoğunluğunu azaltıyor ve iş yükünü azaltıyor. Ücretsiz hesaplardan QR kod kullanılarak yapılan nakit çekimlerinde de yeni limitler geçerli olacak. Bankanızın limitlerine bağlı olarak 10 bin lira ile 15 bin lira arasında çekim yapabilirsiniz.

İLGİLİ HABERLER

Bakıcı Olmak İster misiniz? Aile Bakanlığı, Lise Mezunu Kadın/Erkek 3330 Kişi Alacak! İşte Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar

Bakıcı Olmak İster misiniz? Aile Bakanlığı, Lise Mezunu Kadın/Erkek 3330 Kişi Alacak! İşte Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar

Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor

Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor

MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor

MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor

Seçili meyve ve sebzelerde indirim başladı! Bu fiyatlardan kapış kapış gidecek

Seçili meyve ve sebzelerde indirim başladı! Bu fiyatlardan kapış kapış gidecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Banka hesabında parası olanların çilesi bitti! Artık her gün buna izin verilecek
2
Doğalgaz bedava oldu! Artık fatura gelmeyecek, tek kuruş ödemeyecekler
3
Bim’de temel gıda ürünleri yok fiyatına satılacak! Bim 27 Şubat 4 Mart kataloğu
4
Ayda 1000 TL öderim diyen araziyi kapar! Milli Emlak gemileri yaktı
5
Başka bir yerde daha ucuza çiçek yağı bulamazsınız! 184 TL’den satışa çıkartıldı
6
2-3-4 evi olanlar yandı! Bu karar ev sahiplerine saç baş yolduracak

129 TL’den sucuk 69 TL’den soğan halkası satın alacaksınız! 29 Şubat tarihine kadar indirimli satış devam edecek

Birbiriyle hiç anlaşamayan burçlar tek tek açıklandı! Eşiniz dostunuz bu burçtansa eyvah!

Aşk ve Para 3 Burcun Kapısını Çalıyor! Venüs Kova’da, 12 Mart’a Kadar Şansınız Yüksek!

Ev almak için 120 ay vadeyi seçene sıfır faizli kredi verecek! Kamu Bankası tek şarta kollarını açıyor

Aile Bakanlığı, Türkiye genelinde yüksek maaş ile 1122 ASDEP alacak! KPSS 60 puanı olan hemen başvursun

Bakıcı Olmak İster misiniz? Aile Bakanlığı, Lise Mezunu Kadın/Erkek 3330 Kişi Alacak! İşte Başvuru Koşulları ve Pozisyonlar

10 TL ve üzeri alışverişlerde dev tuvalet kağıdı 99 TL’ye düşüyor! Yetişen tuvalet kağıdını kapacak

Apartmanda oturanlara son 9 gün uyarısı! Başvurana her ay 500 TL destek

Banka hesabında parası olanların çilesi bitti! Artık her gün buna izin verilecek

Seçili meyve ve sebzelerde indirim başladı! Bu fiyatlardan kapış kapış gidecek

Survivor Sahra'nın ayrılık nedeni ayyuka çıktı! Meğer kocası ile Seda... Tek tek ifşaladı

MEB'den son dakika tatil kararı! Öğrenciye göbek attıracak 3 günlük ara tatil geliyor