Bankacılık Mevduatı 12 Eylül Haftasında 392 milyar 225 milyon 561 bin lira Arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 12 Eylül ile biten haftada önceki haftaya göre 392 milyar 225 milyon 561 bin lira artarak 25 trilyon 569 milyar 943 milyon 838 bin lira seviyesine yükseldi.

Mevduat Dağılımı ve Döviz Pozisyonu

Söz konusu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat, yüzde 2,6 artışla 14 trilyon 170 milyar 92 milyon 705 bin lira olurken; yabancı para (YP) cinsinden mevduat yüzde 1,7 artışla 8 trilyon 289 milyar 914 milyon 963 bin lira olarak kaydedildi.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 240 milyar 364 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti; bu tutarın 201 milyar 554 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler dikkate alındığında 12 Eylül itibarıyla 1 milyar 439 milyon dolarlık artış görüldü.

Tüketici Kredileri ve Kart Borçları

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri geçen hafta yüzde 1,6 artışla 5 trilyon 49 milyar 826 milyon 564 bin lira düzeyine ulaştı. Bu kredilerin dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti: konut kredileri 615 milyar 399 milyon 227 bin lira, taşıt kredileri 51 milyar 962 milyon 587 bin lira, ihtiyaç kredileri 1 trilyon 876 milyar 71 milyon 322 bin lira ve bireysel kredi kartları 2 trilyon 506 milyar 393 milyon 428 bin lira.

Toplam Kredi Hacmi

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 12 Eylül ile biten haftada 138 milyar 475 milyon 717 bin lira artarak 20 trilyon 184 milyar 358 milyon 915 bin lira seviyesine yükseldi.