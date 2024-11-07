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Bankacılık Sektöründe Kredi ve Mevduat Verileri Arttı

Bankacılık sektörünün kredi hacmi 15 trilyon lira seviyesine ulaştı, KKM bakiyesi ise düştü.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 14:34
Bankacılık Sektöründe Kredi ve Mevduat Verileri Arttı

Bankacılık Sektöründe Kredi Hacmi ve Mevduat Artışı

Son verilere göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi geçen hafta yaklaşık 15 trilyon lira seviyesine ulaştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayınlanan haftalık bültene göre, sektör kredi hacmi 1 Kasım itibarıyla 90 milyar 616 milyon lira artış gösterdi.

KKM Bakiyesi ve Tüketici Kredileri

Kredi hacminin detaylarına baktığımızda, Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesapları (KKM) geçen hafta 36 milyar 397 milyon lira düşerek 1 trilyon 338 milyar 568 milyon lira seviyesine geriledi. Bu azalış, KKM'nin toplam mevduat içindeki payını yüzde 7,43 seviyesine indirdi.

Tüketici Kredileri ve Kredi Kartı Alacakları

Tüketici kredileri ise 1 Kasım itibarıyla 1 trilyon 885 milyar lira oldu ve bu tutarın 481 milyar 486 milyon lira konut, 75 milyar 604 milyon lira taşıt ve 1 trilyon 327 milyar 754 milyon lira ise ihtiyaç kredilerinden oluştu. Ayrıca bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 2,7 artış göstererek 1 trilyon 677 milyar 179 milyon lira seviyesine ulaştı.

Takipteki Alacaklar ve Yasal Öz Kaynaklar

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 1 Kasım itibarıyla 6 milyar 829 milyon lira artışla 274 milyar 621 milyon lira seviyesine yükseldi. Bu alacakların 201 milyar 715 milyon lira tutarında özel karşılık ayrılırken, bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları ise 3 milyar 24 milyon lira artışla 3 trilyon 293 milyar 79 milyon lira olarak kaydedildi.

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