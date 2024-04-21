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Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

Hem kamu bankaları hem de özel bankalar tarafından promosyon yarışı hızla devam ediyor. Yeni kampanya açıklandı. Emekliye çoook para verilecek...

Yayın Tarihi: 21.04.2024 13:20
Güncelleme Tarihi: 21.04.2024 13:20
Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

Türkiye'de çalışma gösteren hem özel bankalar hemde kamu bankaları tarafından emeklilere promosyon kampanyaları duyurulmaya devam ediliyor. Duyurulacak haberle beraber kampanyalara hep yenisi eklenmektedir. Emekli promosyonu miktarını arşa çıkaran bankalar merak içerisinde araştırılmaktadır. Bu bankalar arasında bir banka dikkat çekti. 

Giderek artan enflasyon rakamları sebebiyle hayat pahalılığı emeklileri olumsuz olarak etkilemiş durumda. Hal böyle olunca da en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL ile geçim oldukça zor olmaktadır. Bu zor dönemlerde bankalar tarafından verilen paralar emeklilere resmen can suyu olmaktadır. 

pROMOSYON

Emeklilere promosyon veren bankalar arasında bir banka emekli promosyonunu arşa çıkardı. 

O Banka Emeklilere 22.500 TL Veriyor! 

Bildiğiniz gibi emekli promosyonları SGK tarafından belirlenen koşullara göre ödenmektedir. Garanti BBVA tarafından emekli promosyonu resmen arşa çıkarıldı. Verilecek emekli promosyonu arasında belirlenen tutar dikkat çekti. 

Herkesin bildiği gibi emekli promosyonları maaşa göre belirlenmektedir. Bu bakımdan;

Emekli maaşı 10 bin TL'ye kadar olan emeklilere 6250 TL,

Emekli maaşı 10 bin TL ile 15 bin TL arası olan emeklilere 10 Bin TL, 

Emekli maaşı 15 bin TL ile 20 bin TL arası olan emeklilere 12.500 TL, 

Emekli maaşı 20 Bin TL'nin üstünde olan emeklilere 15 Bin TL promosyon verilecektir. 

Tüm bu promosyonların yanı sıra otomatik ödeme talimatı verilerekte promosyon oranları artırılabilmekte ve bu tutar 22.500 TL civarına kadar yükselebilmektedir. 

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Bankalar emekliye kesenin ağzını açtı! 22.500 TL'lik süper ödeme için tek işlem yeter

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