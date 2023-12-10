Bankalarda promosyon çılgınlığı başladı! Artık en yüksek promosyonu o banka veriyor!

Emekliler İçin Heyecanlı Gelişme: Bankalar, Promosyon Ücretlerinde Yepyeni Bir Döneme Giriyor!

Bankaların emeklilere özel düzenlediği nakit promosyon kampanyalarında önemli bir değişim süreci başlıyor. Maaşlarını 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü veren emekliler için uygulanan nakit promosyonlarda, Ocak ayından itibaren yeni düzenlemeler yürürlüğe girecek.

Meclis tarafından onaylanan EYT düzenlemesi, 2 milyon 250 bin vatandaşa emeklilik kapısını açarken, Türkiye genelindeki toplam emekli sayısı 15 milyonun üzerine çıktı.

Emekliler, ülkemizin en büyük sosyal grubunu oluşturarak, bankalar arasında bir maaş müşterisi yarışına sebep oluyor. Bugüne kadar emekli müşteri sayısını artırmak amacıyla uygulanan nakit promosyonlar, 1 Ocak 2024 itibarıyla temelde farklı bir boyut kazanacak.

Bankalar, ödenen promosyon miktarını belirlerken emekli maaşını esas alırken, daha önce belirlenen üst ödeme sınırını 10 bin lira olarak belirlemişti. Fakat yeni düzenlemeyle birlikte bu sınırların nasıl değişeceği ve emeklilere sunulan avantajların neler olacağı büyük bir merak konusu haline geldi. Banka rekabetinin daha da kızışması beklenirken, emekliler, bu değişikliklerin kendilerine nasıl yansıyacağını büyük bir dikkatle takip ediyor.





Finans Kuruluşlarının Emeklilere Özel Sunumlarına Dair Güncel Bilgiler Ortaya Çıkıyor

2023 yılı itibarıyla 5,500 lira seviyesinde olan asgari emekli aylığı, mart ayında 7,500 liraya yükselmiş ve önümüzdeki yılın başında gerçekleşecek olan yeni artışla birlikte 10,000 lirayı geçmiş bulunacak. Bu durum, bankaların uzun bir süredir uyguladığı 'maaşa bağlı promosyon' sistemini tek bir ödeme modeline dönüştürüyor.

Bu gelişmeye karşı önlem almak amacıyla adımlar atan bankalar, yeni maaş artışları karşısında düşük seviyelerde kalan promosyon miktarlarını artırmaya yönelik çabalarını sürdürüyor. Aralık ayına gelindiğinde, özel bankalar emekli müşterilerine yönelik yeni kampanya ücretlerini açıklamaya başlarken, kamu bankaları arasında bulunan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, ödenecek promosyon tutarını yalnızca SGK tarafından belirlenen miktarlarla sınırlı tutma kararı almıştır. Ancak özel bankalar, rekabet avantajlarını artırmak adına ücretlerde peş peşe güncellemelere gitmeye devam etmektedir.

Hangi Finans Kuruluşu, Emeklilere Ne Kadar Promosyon Ödüyor?

Akbank, 10,000 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere yönelik promosyon miktarını 12,000 liraya çıkartmıştır. Ayrıca maaşını 3 yıl boyunca başka bir bankaya taşıma taahhüdü veren emeklilere ek olarak 2,000 lira chip-para fırsatı sunacak, böylece toplam promosyon tutarı 12,000 liraya ulaşacaktır.

ING Bank benzer bir kampanya ile promosyon miktarını 12,500 liraya çıkartmıştır. Türkiye'nin en büyük özel bankası olan Türkiye İş Bankası, 2023 yılı başından bu yana promosyon tutarlarında bir değişikliğe gitmemiştir. Garanti BBVA ise emekli müşterilere 8,500 lira promosyon ödemesi yapmaktadır.

Müşteriler, beklenen yeni zamlarla birlikte kampanya tutarlarının nasıl değişeceğini merakla beklemektedir. Artan rekabetin etkisiyle, bankalar arasında yaşanan rekabetin emeklilere sunulan avantajlarda bir artışa neden olması beklenmektedir.