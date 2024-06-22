Bankalardan gece yarısı destek atağı! 18.000 TL o bankalarda hesabı olana ödenecek

Müşterilerinin yanında olmaya devam eden bankalar, Kurban Bayramı sırasında yeni bir kampanya başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında Kurban Bayramı’nda harcama yapan ve elinde nakdi kalmayanlara özel bayram sonrası kredi duyuruldu. Bayramın bitişiyle birlikte nakiti bitenlerin başvurabileceği kredide tüm detaylar da açıklandı.



Bankalardan 18 bin lira limitli kredi!

Bankalar, nakit ihtiyacı olan müşterilere kolaylık sağlamak amacıyla 18 bin TL’lik hazır kredi limitini hesaplara tanımladı. Müşterilere internet şubesi veya mobil şube aracılığıyla bankaya gitmeden bu krediyi anında çekebilecekleri aktarılırken, uygulama sayesinde vatandaşların nakit ihtiyacına anında çözüm sunuldu. Bayramda fazla harcama yapıp ayın kalanını nasıl geçireceğini kara kara düşünenler için ise yeni bir fırsat daha yaratılmış oldu.

Bayram sonrası kredisine kimler başvurabilir?

Bankaların başlattığı kredi kampanyasına başvurmak isteyenlerin kimlik kartları ve gelir belgelerini ibraz ederek bu krediden faydalanabileceği aktarıldı. Banka şubelerinden, mobil uygulamadan ya da internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek olan başvurularda vatandaşlar doğrudan kredi limitini kullanabilecekler. Ayrıca kredide geri ödemeler kolaylaştırılırken, faiz oranları da uygun bir şekilde belirleniyor olacak. İşte söz konusu kredinin faiz oranı, aylık taksiti ve toplam geri ödemelerine ilişkin bilgiler:



