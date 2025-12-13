Samsun'da 3,2 Milyar TL'lik İçme ve Atık Su Yatırımı Sürüyor

Samsun'da 3,2 milyar TL'lik içme ve atık su yatırımı sürüyor

SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediye (SBB) Başkanı Halit Doğan, kent genelinde su altyapısını güçlendirecek projelerin hızla devam ettiğini açıkladı. Mevcut Selahattin Ereren İçme Suyu Arıtma Tesisi kapasitesinin sınırda hizmet verdiğini belirten Doğan, artan su ihtiyaçlarını karşılamak üzere iki büyük yatırımın sürdüğünü söyledi.

1,7 milyar TL'lik yeni içme suyu arıtma tesisi

Başkan Doğan, günlük 200 bin m3 kapasiteli yeni içme suyu arıtma tesisine başlanıldığını vurguladı ve şunları söyledi: "Samsun içme suyu kapasitesi olarak günlük 200 bin m3 içme suyu tüketen bir şehir. Mevcuttaki içme suyu arıtma tesisimiz 200 bin m3 kapasiteli çalışıyor. Tesisimiz, sınırda çalışıyor. Yanına 200 bin m3 içme suyu arıtma tesisi yapımına devam ediliyor. Yaklaşık 1,7 milyar TL’lik bir yatırım yapıyoruz. SASKİ’nin tüm depolarını buraya taşıyacağız. 2027 yılının Mart ayında yeni içme suyu tesisimizi de faaliyete geçirmiş olacağız. Samsun’un gelecek 50 yılındaki sorunlarını önlemek adına özverili bir çalışma yürütüyoruz."

1,5 milyar TL'lik atık su yatırımı ve hat çalışmaları

Atık su altyapısına ilişkin bilgiler veren Doğan, projenin 1,5 milyar TL tutacağını ve çalışmaların Atakum Atık Su Kolektör Hattı'ndan başlayıp Tekkeköy'deki Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Derin Deniz Deşarjı'na kadar uzanacağını ifade etti. Doğan, "Atık su arıtma tesisimiz de 1,5 milyar TL’ye mal olacak. Atakum Atık Su Kolektör Hattı’ndan başlayarak Tekkeköy’deki Doğu İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı’na kadar gideceğiz. Yazın buralardaki borulama işlemini bitirdik. 1600 mm’lik yeni borular döşedik ve kapasiteyi iki katına artırdık. 17 ilçemizde arıtma tesislerimizin hepsi de faal durumda. Tamamen hem atık hem de içme suyunu arıtır durumdayız. Yıl sonuna kadar 1 milyon metrelik bir içme suyu hattını döşemiş olacağız. Şu anda 855 bin metredeyiz. Hem abone bağlantıları hem de depo üretimleriyle Samsun’un içme suyu kalitesini yukarı doğru çıkartmak için çalışıyoruz" diye konuştu.

Doğan, hem içme suyu hem de atık su alanında yapılacak yeni tesislerle Samsun'da uzun yıllar sürecek altyapı sorunlarının çözüleceğinin altını çizdi.

SASKİ'nin 2025 yatırım verileri

SASKİ içme suyu yatırımları kapsamında 2025 yılı ilk 11 ayda 854.090 metre içme suyu hattı döşendi, 6.465 adet abone bağlantısı yapıldı ve 117 adet içme suyu deposu oluşturuldu.

İL GENELİNE İÇME SUYU HİZMETİ SAĞLAYAN SELAHATTİN EREREN İÇME SUYU ARITMA TESİSİ, ŞU ANDA SAMSUN’UN İHTİYACINI KARŞILAYABİLECEK SINIRDA KAPASİTEDE HİZMET VERİYOR