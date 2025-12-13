Mersin Büyükşehir’den 100 Süt Soğutma Tankı ve 21 Mobil Güneş Paneli Desteği

Programa ilişkin öne çıkanlar

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, üreticiye verilen desteklerin kesintisiz süreceğini vurguladı. Seçer, Gülnar’da düzenlenen ‘Süt Soğutma Tankı Dağıtım Töreni’ne katıldı. Program kapsamında Gülnar, Silifke, Erdemli, Aydıncık ve Mut ilçelerinde toplam 100 üreticiye süt soğutma tankı, Gülnar’da ise 21 yetiştiriciye mobil güneş paneli desteği verildi.

Seçer’in mesajı: Çalışma ve üretim vurgusu

Gülnarlı hemşerilerini selamlayarak konuşmasına başlayan Başkan Seçer, Mersin merkezdeki yazdan kalma sıcak havanın aksine Gülnar’a kışın geldiğini belirtti ve bol yağışlı bir mevsim temennisinde bulundu. Seçer, göreve geldikleri günden bu yana tarıma verilen destekleri önceliklendirdiklerini söyledi ve birçok ilçeye yıl içinde defalarca giderek destekleri hayata geçirdiklerini aktardı.

Seçer, çalışmaları hakkında şunları dile getirdi: "Yapmış gibi görünmek için değil, gerçekten yapıyoruz. Bize oy versinler, seçim öncesi 3-5 destek yapalım, halkımızı kandıralım diye yapmıyoruz. Bana göre size güvenen halkınızı kandırmak Allah katında en büyük günahtır. Bu insanlar size destek veriyor; milletvekili, belediye başkanı, meclis üyesi yapıyor. Diyor ki; ‘Bana hizmet edecek, çalmayacak, çaldırmayacak, tüyü bitmemiş yetimin hakkını israf etmeyecek. Vizyon ortaya koyacak, benim gelişmemi sağlayacak, çocuklarımızın geleceğini inşa edecek, bizi dünyada saygın ülke haline getirecek, azimle çalışacak’. Bizi onun için seçiyorlar. Bu düşünceyle, vicdanımızla, Allah, kanun ve yargı korkusuyla, millet ve Türkiye aşkıyla çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz."

Belediye olarak tarımsal desteklerde parti ayrımı gözetmeksizin üretim yapan yurttaşları öne aldıklarını belirten Seçer, "Hiç kimse sizin vergilerinizden ve size aktardığımız bu desteklerden avanta alma hakkına sahip değil. Üretecek ve desteğini alacak" ifadelerini kullandı.

Kaynakların korunması ve ülke gururu

Ülkenin zengin kaynaklarına dikkat çeken Seçer, kaynakların israf edilmeden korunacağını ve Türkiye’nin tarih, kültür ve yer altı zenginlikleriyle dünyada saygın bir ülke olduğunu belirtti. Anadolu topraklarında birçok medeniyetin izleri olduğunu hatırlatarak, "Ülkemizle, milletimizle ve atalarımızla gurur duyuyoruz" dedi.

Destekler, eğitim ve altyapı

Seçer, üreticilerin desteklerden yararlanabilmesi için kooperatif veya birliklere kayıt olmalarının önemine vurgu yaptı. Belediyenin; hayvancılık, balıkçılık, arıcılık, fide-fidan yetiştiriciliği gibi üretimin her alanında destek sunduğunu ve sunmaya devam edeceğini ifade etti. "Bizi çalışmak ve üretmek kurtarır. Zenginliğimiz ne kadar artarsa huzurumuz ve barışımız o kadar artar" sözlerini yineledi.

Belediyenin temel hizmetlerinden olan temiz suya dikkat çeken Seçer, Ilısu içme suyunun devreye alındığını hatırlatarak emeği geçenlere teşekkür etti. Mersin’in daha hızlı gelişmesi gerektiğini vurgulayan Seçer, "Gece gündüz çalışacağız" mesajını iletti.

Eğitimin önemine değinen Seçer, Büyükşehir Belediyesi kurs merkezlerinin Gülnar’da başarı gösterdiğini belirterek, "Bizi eğitim ve eğitimli toplum kurtaracak. Hurafelerle, safsatalarla değil; bilimle yürümek bizi kurtaracak" dedi. Çocukların uygun şartlarda eğitimlerine devam etmeleri için belediye hizmetlerinin süreceğini kaydetti.

Sosyal Yaşam Merkezi planı ve arazi sorunu

Seçer, Gülnar’da kadınlar, çocuklar ve yaş almış yurttaşları önceliklendiren bir Sosyal Yaşam Merkezi kurulması hedefinden bahsetti. Ancak merkez için uygun arazi bulunamaması ve şartlı hibe ile bağışlanan arazinin amacının değiştirilememesi nedeniyle projede gecikme yaşandığını belirtti. Arazi sorunu çözülür çözülmez merkezin hayata geçirileceğini ve merkezin tamamen ilçe halkına hizmet edeceğini ifade etti.

Konuşmasını birlik, dayanışma, emeğe saygı ve sevginin kalıcılığına dikkat çekerek sonlandıran Seçer, belediyenin üretime ve sosyal hizmetlere yönelik çalışmalarının süreceğini vurguladı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI VAHAP SEÇER, GÜLNAR’DA DÜZENLENEN ‘SÜT SOĞUTMA TANKI DAĞITIM TÖRENİ’NE KATILDI.