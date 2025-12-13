Tarsus'ta Sarıulak Zeytini Üreticilerine Eğitim

Tarsus Belediyesi, coğrafi işaretli Sarıulak zeytini üretimini yaygınlaştırmak ve kırsal kalkınmayı güçlendirmek amacıyla üreticilere yönelik zeytin yetiştiriciliği eğitimi düzenledi.

Proje ve iş birliği

Tarsus Belediyesi tarafından yürütülen, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Tarsus Ticaret Borsası iş birliğinde hayata geçirilen Sarıulak Projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte, Sarıulak zeytininin korunması, üretim alanlarının genişletilmesi ve kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedeflendi.

Eğitim içeriği ve katılım

Tarsus Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitime, projeye dahil olan mahallelerden üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Eğitimde, Doç. Dr. Şenay Karabıyık ve Doç. Dr. Mehmet Ali Sarıdaş tarafından zeytin dikimi, bakım süreçleri ve verimliliği artırmaya yönelik teknik bilgiler paylaşıldı.

Belediye Başkanı'nın değerlendirmesi

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç projeye ilişkin değerlendirmesinde, "Sarıulak zeytini, Tarsus’un toprağından doğan çok kıymetli bir mirastır. Bu değeri korumak, üretim alanlarını artırmak ve üreticimizin emeğini güçlendirmek bizim önceliğimizdir. Kırsalda üretimi destekleyen her çalışma, kentimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Üreticimizin yanında olmaya ve yerel değerlerimizi yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Üreticilerin görüşü

Etkinliğe katılan üreticiler, yürütülen çalışmanın kendileri açısından son derece kıymetli olduğunu belirtti.

