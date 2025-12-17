CHP'li Sadık Erdoğan'dan Yozgat Ticaret Müdürlüğü'ne Hakaret: 17 milyon 200 bin TL İddiası

Sosyal medya paylaşımında kurum hedef alındı

Yozgat’ın Aydıncık ilçesinde ürettiği patatesleri sokağa döken CHP Aydıncık İlçe Başkanı Sadık Erdoğan, sosyal medya videosunda kendisine ceza kesildiğini iddia ettiği Yozgat Ticaret Müdürlüğü'ne hakaret etti.

Erdoğan paylaşımında, "Üreterek çalışarak zarar eden bir üretici olarak buradan size sesleniyorum. İsraf olmasın tüm ürünlerimiz bedava. İhtiyaç sahipleri gelip alabilir. Aynı zamanda bana patatesi döktü diye 17 milyon 200 bin lira ceza kesen Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü’ne sesleniyorum; ben bu cezayı kabul etmiyorum. Kayıp 128 milyar doları bana kessinler. Ülke ekonomisi rahatlasın. Eğer kesmezlerse namussuz ve şerefsizler" dedi.

Erdoğan, 5 ay önce Kazankaya köy meydanında çuvallar dolusu patatesi döküp zayi ederek hükümetin tarım politikalarını protesto etmişti.

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Erdoğan'ın patates eylemini sosyal medya paylaşımlarıyla ülke gündemine taşıdı. Gürcan paylaşımında, "milletimizin alın teriyle üretilen ürünlerin ziyan edilmesine bugüne kadar müsaade etmediklerini, bundan sonra da etmeyeceklerini" ifade etmişti.

CHP ilçe başkanı Sadık Erdoğan, hakaret içerikli son paylaşımında kendisine 17 milyon 200 bin TL para cezası kesildiğini iddia etse de, Ticaret Bakanlığı tarafından konunun takibe alındığı ancak henüz bir cezai işlem uygulanmadığı öğrenildi. Bakanlık tarafından Hal kanununa muhalefet ve yönetmelikleri aykırı hareket suçlamaları ile Erdoğan’a 1.4 ile 17 milyon lira arasında ceza kesilmesi öngörülse de, aradan geçen 5 aylık zamana rağmen ilgili komisyonun henüz ceza miktarını belirlemediği ve işleme koymadığı bildirildi.

