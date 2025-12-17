Bakan Yardımcısı Ağar: Adana 2024'te 4,4 Milyar Dolar İhracat

Bakan Yardımcısı Ağar: Adana'nın ihracatı 2024'te 4,4 milyar dolar

Açılış töreni ve İhracat Akademisi imzası Adana'da gerçekleşti

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Adana'da 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiğini, bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat tutarının yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

Adana Sanayi Odası ev sahipliğinde Türk Ticaret Bankası Çukurova Şubesi Açılış Töreni ile Adana İhracat Akademisi İmza Töreni düzenlendi. Program kapsamında kurdele kesimi yapıldı, ardından açılış konuşmaları gerçekleştirildi.

Ağar, kentteki üretim ve istihdam yapısına ilişkin şu değerlendirmeyi paylaştı: "Adana’da yeni sanayi alanlarıyla birlikte 128 bin dekarlık alanda organize üretime devam eden sanayi tesisleri, yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağlamaktadır. 12 AR-GE merkezi ve 8 tasarım merkezine ev sahipliği yapan Adana, gelişmiş lojistik ve üretim imkânlarıyla ihracatımıza önemli katkılar sunmaktadır. Bu tarihi ve yapısal özellikler, Adana’yı dış ticaret ve üretim açısından stratejik bir konuma taşımaktadır. Geniş bir ihracat yelpazesine sahip olan Adana, 2024 yılında 4,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmiştir. Bu yılın ilk 11 ayında ise ihracat tutarı yaklaşık 4 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır."

Ağar ayrıca Türkiye ekonomisine dair şu vurguyu yaptı: "Küresel ölçekte yaşanan tüm belirsizliklere rağmen, hepimizin bildiği üzere ülke ekonomisi 21 çeyrektir aralıksız büyümesini sürdürmektedir. 1,5 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan ekonomimizde yatırım harcamalarının artarak devam ettiğini görmekteyiz. İhracat tarafında da performansımız başarılı bir şekilde sürmektedir. 2025 yılında toplam ihracatımız 247 milyar 200 milyon dolar yükseldi. Yıllıklandırılmış ihracatımız ise 270 milyar 600 milyon dolara ulaştı."

Ağar, Adana'da açılan banka şubesinin ihracat vizyonu doğrultusunda hayata geçirildiğini ve şubenin kısa sürede müşteri sayısını artırdığını belirtti.

Vali Yavuz Selim Köşger de kentin konumuna dikkat çekerek, "Adana, stratejik konumu itibarıyla Orta Doğu ve Afrika’ya açılan Doğu Akdeniz’in en önemli liman şehirlerinden biri olacak" dedi.

ADASO Genel Başkanı Zeki Kıvanç, Türk Ticaret Bankası’nın Çukurova Şubesi’nin sanayi merkezi olan kentte açılmasının anlamlı olduğunu vurguladı: "Bankanın sanayicinin kalbine bu denli yakın olması; finansmana erişimin hızlanması, ihtiyaçlara yerinde ve zamanında çözüm üretilmesi açısından çok önemli bir adımdır. Adana sanayisi olarak üretme gücümüz, yenilikçi ruhumuz ve uluslararası pazarlara ulaşma azmimiz tartışılmaz. Ancak, modern ticaret dünyasında, sadece en iyi ürünü üretmek yetmiyor. O ürünün küresel pazarlara ulaşmasını sağlayacak güçlü ve sürdürülebilir bir finansal omurgaya ihtiyacımız var. İhracatın önündeki en büyük bariyerlerden biri olan doğru ve uygun maliyetli finansmana erişim, hayati öneme sahiptir."

Açılış konuşmalarının ardından İhracatın Finansmanı Devlet Destekleri Paneli düzenlendi.

