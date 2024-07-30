Başkent ve Toroslar EDAŞ, Bölgedeki Aydınlatma Çalışmaları ile Enerji Dağıtımını Güçlendiriyor

Başkent ve Toroslar EDAŞ, Dört Elle Elektrik Dağıtımı İçin Çalışıyor

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ (EDAŞ) ve Toroslar EDAŞ, dijitalleşmeye odaklanarak gerçekleştirdiği projeler ve yatırımlarla, yılın ilk altı ayında Ankara, Zonguldak ve Mersin'de aydınlatma çalışmalarını tamamladı.

Mersin'de Enerji İnşası ve Aydınlatma Çalışmaları

Toroslar EDAŞ, Mersin'de 12,306 trafo ve toplam 43,672 kilometre hat uzunluğunda bakım ve yatırım işlemlerine odaklandı. Mersin'in Akdeniz, Erdemli, Tarsus ve diğer ilçelerinde 6,728 aydınlatma armatürünün bakımı gerçekleştirildi. Ayrıca, 35 pano, 132 trafo ve 248 dağıtım merkezi de elden geçirildi.

Bu çalışmalarla birlikte, şehirde toplam 1,257 kilometrelik hat bakımı tamamlandı ve diğer önemli enerji nakil hattı şebekeleri güçlendirildi.

Ankara'da Kesintisiz Enerji İçin Yoğun Mesai

Başkent EDAŞ ise Ankara'da 21,532 trafo ve 67,305 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir enerji için bakım ve yenileme çalışmalarını yürüttü. Beypazarı, Nallıhan, Çankaya gibi ilçelerde 5,366 aydınlatma armatürünün bakımı farklı ekipler tarafından gerçekleştirildi.

Hizmet verilen bölgedeki 480 dağıtım merkezi ve 54 trafoda da bakım süreçleri tamamlandı. 3,022 kilometrelik hat bakımı ve 180 kilometrelik yeni kablo döşeme yapıldı.

Zonguldak'ta Aydınlatma ve Yenileme Çalışmaları

Son olarak, Zonguldak'ta 3,352 trafo ve 16,686 kilometre hat uzunluğunda enerji dağıtımı sağlanıyor. Zonguldak'ındaki Merkez, Kozlu, Devrek ve diğer ilçelerde toplam 2,577 aydınlatma armatürü ve 63 pano ile 40 trafo bakımı yapıldı.

Ayrıca, 7 kilometrelik yeni kablo döşeme çalışmaları tamamlandı ve 155 yeni aydınlatma armatürü monte edildi.

Başkent ve Toroslar EDAŞ, bu sayede bölgede daha kesintisiz ve güvenilir enerji hizmeti sunmayı hedefliyor.