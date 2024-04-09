Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılacak! O bankaların müşterilerine duyuruldu

O BANKADAN OLAY…1500 TL GERİ ÖDEME VERİLECEK….

Bankalar Nisan ayında kampanya üzerine kampanya yapmaya başladı. Bankalar arasında devam eden bu kampanya yarışında bu da oldu. Bankalar müşterilerine özel olarak hazırladıkları bu kampanyalar ile müşterilerini elinde tutmak istiyor. Bu nedenle de müşterilerini sevindirmek için kampanya üzerine kampanya yapılıyor.





Kampanya yapan bankalar kervanına Kuveyt Türkde katıldı. Banka yeni müşterilerine ve mevcut müşterilerine özel olarak kampanyalar hazırladı. Buna göre bankaya yeni katılan müşterilere çeşitli şartları yerine getirmeleri şartı ile 1500 TL'ye kadar geri ödeme yapılacağı ifade edildi.

İŞTE DETAYLAR

Kuveyt Türk tarafından müşterilere sunulan kampanyalar şu şekildedir.

1. Sağlam Nakit Kart Kampanyası: Kuveyt Türk tarafından oluşturulan bu kampanyaya göre Sağlam Nakit Kart kullanıcıları, 200 TL ve üzerindeki ilk alışverişlerinde 200 TL'lik harcama iadesi alacaklar.

2. Referans Sistemi Kampanyası: Banka üzerinden mobil uygulamasına davet kodu ile katılım sağlayan yeni müşterilere 200 TL harcama iadesi elde edilecek. Ayrıca referans kodlarıyla 3 kişiyi daha davet eden müşterilere de ek olarak 600 TL kazanma şansı tanınıyor. Bununla birlikte iki kampanya toplamında 800 TL'ye varan geri ödeme alımı sağlanacak.

3. Fatura Talimatı Kampanyası: Kuveyt Türk tarafından belirtilen şartların sağlanması durumunda 300 TL geri ödeme sağlanacak.

4. Kredi Kartı Kampanyası: Yeni kredi kartı başvurusunda bulunan ve onay alan müşteriler ilk 200 TL ve üzerinde alışverişe 200 TL değerinde altın puan kazanacaklar. Kuveyt Türk tarafından oluşturulan bu kampanya Nisan ayı boyunca geçerli olacak ve katılım sağlamak isteyen müşteriler banka ile iletişime geçerek detayları öğrenebilirler.