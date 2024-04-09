Bist 100
9.618,83 5%
DOLAR
32,02 0,38%
EURO
34,85 0,28%
ALTIN
2.383,1 1,95%

Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılacak! O bankaların müşterilerine duyuruldu

Bankalar Nisan ayında kampanya üzerine kampanya yapmaya başladı. Bankalar arasında devam eden bu kampanya yarışında bu da oldu. Bankalar müşterilerine özel olarak hazırladıkları bu kampanyalar ile müşterilerini elinde tutmak istiyor. Bu nedenle de müşterilerini sevindirmek için kampanya üzerine kampanya yapılıyor.

Yayın Tarihi: 09.04.2024 08:26
Güncelleme Tarihi: 09.04.2024 08:26
Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılacak! O bankaların müşterilerine duyuruldu

O BANKADAN OLAY…1500 TL GERİ ÖDEME VERİLECEK….

Bankalar Nisan ayında kampanya üzerine kampanya yapmaya başladı. Bankalar arasında devam eden bu kampanya yarışında bu da oldu. Bankalar müşterilerine özel olarak hazırladıkları bu kampanyalar ile müşterilerini elinde tutmak istiyor. Bu nedenle de müşterilerini sevindirmek için kampanya üzerine kampanya yapılıyor.

para

Kampanya yapan bankalar kervanına Kuveyt Türkde katıldı. Banka yeni müşterilerine ve mevcut müşterilerine özel olarak kampanyalar hazırladı. Buna göre bankaya yeni katılan müşterilere çeşitli şartları yerine getirmeleri şartı ile 1500 TL'ye kadar geri ödeme yapılacağı ifade edildi.

İŞTE DETAYLAR

Kuveyt Türk tarafından müşterilere sunulan kampanyalar şu şekildedir.

1. Sağlam Nakit Kart Kampanyası: Kuveyt Türk tarafından oluşturulan bu kampanyaya göre Sağlam Nakit Kart kullanıcıları, 200 TL ve üzerindeki ilk alışverişlerinde 200 TL'lik harcama iadesi alacaklar.

2. Referans Sistemi Kampanyası: Banka üzerinden mobil uygulamasına davet kodu ile katılım sağlayan yeni müşterilere 200 TL harcama iadesi elde edilecek. Ayrıca referans kodlarıyla 3 kişiyi daha davet eden müşterilere de ek olarak 600 TL kazanma şansı tanınıyor. Bununla birlikte iki kampanya toplamında 800 TL'ye varan geri ödeme alımı sağlanacak.

3. Fatura Talimatı Kampanyası: Kuveyt Türk tarafından belirtilen şartların sağlanması durumunda 300 TL geri ödeme sağlanacak.

4. Kredi Kartı Kampanyası: Yeni kredi kartı başvurusunda bulunan ve onay alan müşteriler ilk 200 TL ve üzerinde alışverişe 200 TL değerinde altın puan kazanacaklar. Kuveyt Türk tarafından oluşturulan bu kampanya Nisan ayı boyunca geçerli olacak ve katılım sağlamak isteyen müşteriler banka ile iletişime geçerek detayları öğrenebilirler.

İLGİLİ HABERLER

Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı

4A- 4B'liye gece yarısı müjdesi! Hesaplandı: En düşük emekli maaşı 13.000 TL'ye yükseliyor

4A- 4B'liye gece yarısı müjdesi! Hesaplandı: En düşük emekli maaşı 13.000 TL'ye yükseliyor

Faturalarınıza TEK KURUŞ ödemeyeceksiniz! Doğalgaz elektrik su fark etmez

Faturalarınıza TEK KURUŞ ödemeyeceksiniz! Doğalgaz elektrik su fark etmez

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı
2
Emeklilere 7000 TL zam müjdesi geldi! Maaşlara asgari ücret ayarı
3
Volkswagen gemileri yaktı! Çok satan modelini 578 bin TL'ye anahtar teslim satıyor
4
Kaymakamlıklara dev personel alımı! KPSS şartı yok: Başvuru ekranı açıldı
5
Faturasında adı yazanlara 750 TL'lik talih kuşu kondu! 2-3-4 Nisan'da hesapta
6
Hiç evi olmayana 0.69 faizli konut kredisi! Ayda 3.887 TL ödeyen ev sahibi olacak
7
4A 4B 4C emeklisine pazartesi salı sürprizi! 3 gün içinde hesaba yatırılacak

Adınıza miras kalmış olabilir! Süre geçmeden hemen kontrol edin

Asgari ücrete 4.250 TL zam! SON dakika ''Hayırlı olsun'' duyurusu yapıldı

4A- 4B'liye gece yarısı müjdesi! Hesaplandı: En düşük emekli maaşı 13.000 TL'ye yükseliyor

Bayramda nefes aldıracak 50 bin TL nakit destek! Acil para arayanlara müjde

Ziraat Bankası'ndan kiracılara müjde! Kira yerine kendi evinizin taksidini ödeyin!

Başvuranlara 1500 TL para iadesi yapılacak! O bankaların müşterilerine duyuruldu

Faturalarınıza TEK KURUŞ ödemeyeceksiniz! Doğalgaz elektrik su fark etmez

Eve geçerken ATM’ye uğrayan herkes alıyor! 50 Bin TL emeklilerin IBAN’ına geldi geliyor

Başvuru yapan 6.500 TL PTT yardımını kapar! Devlet bayram öncesi kesenin ağzını açtı

Emeklilere 6 bin TL'lik süper zam müjdesi! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklileri yaşadı

Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı

Sadece 40 bin TL'ye kaçmaz yatırım fırsatı! Bakanlık ucuz arsa satışını başlattı