Başvuranlara toplu para iadesi yapılacak! Cebinde kredi kartı olanlar dikkat: Hemen geri alabilirsiniz

Bankalardan çeşitli krediler için hayat sigortası yaptırılması zorunlu tutuluyor. Ancak bazı durumlarda sigorta primlerini geri almak isteyenler oluyor. Eğer siz de hayat sigortası primlerinizi geri almak istiyorsanız bunu kolayca yapabilirsiniz.

Bankalardan konut, taşıt ya da ihtiyaç kredisi çekerken zorunlu olarak yaptırılan hayat sigortası, kredi alan kişinin vefat etmesi durumunda borcunu ödemek için hizmet verir. Ancak sigortayı iptal ettirmek isteyenler için çözüm e-Devlet'te.





e-Devlet üzerinden "Hayat Sigortası Geri Alma Başvurusu" seçeneğine girilerek, gerekli bilgileri doldurarak talebinizi iletebilirsiniz. Talebiniz onaylandıktan sonra hayat sigortası iptal edilecek ve ödediğiniz primler size iade edilecek.

Böylece kredi alırken zorunlu tutulan ancak daha sonra istemediğiniz hayat sigortası primlerini kolayca geri alabileceksiniz. Bu yöntemle hem cebinizdeki parayı hem de istenmeyen sigortadan kurtulmuş olacaksınız.