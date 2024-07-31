Başvurmak yetiyor! O ilde yaşayan öğrencilere aylık 4 bin lira burs verilecek!

Van Büyükşehir Belediyesi, kent dışında okuyan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik yeni bir sosyal destek projesini hayata geçirdi. Başlatılan burs başvuruları ile Van nüfusuna kayıtlı, il dışında öğrenim gören üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak.



Van Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde başlattığı bu projeyle 2 bin üniversite öğrencisine 9 ay boyunca aylık 4.000 TL eğitim desteği sağlayacak. Bu destek, öğrencilerin eğitim gördükleri şehirlerde daha iyi yaşam koşullarına sahip olmalarına ve eğitimlerine odaklanmalarına yardımcı olacak.





Başvuru şartları neler?

Burs başvuruları, Van Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Başvurular sonrasında, sosyologlar ve sosyal hizmet uzmanları tarafından yapılacak araştırma ve ev ziyaretleri ile burs almaya hak kazanan öğrenciler belirlenecek.

Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerden istenen belgeler şunlar:

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Kimlik fotokopisi



Üniversite kayıt belgesi



Başvuru şartları arasında, öğrencilerin Van nüfusuna kayıtlı olması ve il dışında devlet üniversitelerinde okuyor veya vakıf/özel üniversitelerde %100 burslu eğitim görüyor olması bulunuyor.



Van Büyükşehir Belediyesi, bu projeyle birlikte kentte sosyal belediyecilik anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor. Yalnızca öğrencilere yönelik değil, aynı zamanda ihtiyaç sahibi ailelere sosyal kart, yurt desteği, kreş desteği ve aş desteği gibi çeşitli projeler de yürütülüyor. Belediye, bu projelerle kentteki sosyal dayanışmayı artırmayı ve toplumsal refahı yükseltmeyi amaçlıyor.