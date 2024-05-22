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Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, askerlik görevini yerine getiren yakınları için devlet tarafından sağlanan maddi destekten yararlanabilecek. E-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvurularla, evli bireylerin eşleri ve bekar bireylerin anne veya babaları, düzenli nakit yardım alacaklar. Detaylar haberimizde...

Yayın Tarihi: 22.05.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 22.05.2024 14:34
Başvurusu onaylanan 12 ay nakit destek alıyor! Toplam 9.600 TL bu şarta göre verilecek

Askerlik hizmetini ifa eden bireylerin aile bireyleri, maddi yardım almak adına devlet eliyle destek görüyor. Evli bireylerin eşleri ve bekar bireylerin anne veya babaları, düzenli olarak devlet tarafından sağlanan nakdi yardımlardan faydalanıyor.

12 aylık süreçte aralıksız ödeme garantisi! 

Başvurularınızı e-Devlet aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz! Bu mali yardım, 3294 sayılı yasa gereğince, belirlenen kriterlere uygun durumda olan ve yardıma muhtaç ailelere sunulmaktadır. Başvuru için, kimlik kartınızla birlikte ilgili merkeze şahsen müracaat etmeniz gerekmektedir.

devlet-desteği

Aylık olarak belirlenen nakit destek miktarı, her iki ayda bir ödenmektedir. Aylık 800 TL olarak hesaplanan bu destek, iki aylık dönemlerde 1.600 TL olarak ailelerin hesaplarına yatırılmakta ve bu süreç 12 ay boyunca kesintisiz sürdürülmektedir. Bu destekten yararlanan aileler, toplamda 9.600 TL nakit yardım almış olacaklar.

E-Devlet Üzerinden Asker Ailelerine Yönelik Yardım Başvuruları Açıldı

E-devlet portalı aracılığıyla veya doğrudan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına şahsen başvurarak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sunduğu, ihtiyaç sahibi asker ailelerine yönelik yardım programından faydalanma hakkına sahiptir.

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