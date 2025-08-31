Yumaklı: Su Ürünlerine 51 Milyar TL Destek — Trabzon'da Av Sezonu Açıldı

Bakan Yumaklı'dan Trabzon'da Av Sezonu Açılışında Mesaj

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çarşıbaşı ilçesindeki Yoroz Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2025-2026 Su Ürünleri Av Sezonu açılış programında konuştu ve katılımcılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Yumaklı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı anarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Destek ve Kredi Paketleri

Yumaklı, su ürünleri üretimini güçlendirmek için verilen destekleri şu sözlerle özetledi: 19 milyar lira üretim desteği, 700 milyon lira küçük balıkçı desteği ve diğerleriyle toplam 51 milyar lira sektöre aktarıldı. Ayrıca, 61 bin balıkçı ve üreticiye 50 milyarın üzerinde faiz indirimli kredi sağlandığını, 2024-2026 dönemi için Hazine destekli tarımsal kredi limitinin 15 milyondan 40 milyon liraya yükseltildiğini belirtti. Yumaklı, bu kredilerde ilk kez %100 faiz indirimi imkanı verildiğini vurguladı.

Uluslararası Açılım ve Umman'a Uğurlama

Bakan, Türkiye balıkçılık filosunun güçlü olduğunu kaydederek uluslararası sularda avcılık için yapılan anlaşmalara dikkat çekti. Bu yıl balıkçılık anlaşması yapılan ülke sayısının 17'ye çıktığını, müzakerelerin 20 ülkeyle sürdüğünü söyledi. Yumaklı, "Bugün Trabzonlu iki balıkçı gemimizi Umman'a uğurlayacağız" diyerek uğurlama törenine işaret etti.

Denetim, Sürdürülebilirlik ve Üretim Artışı

Su ürünlerinin sürdürülebilirliği için denetimlerin devam ettiğini belirten Yumaklı, geçen sezon 200 binden fazla denetim yapıldığını, amaçlarının ceza kesmek değil yasa dışı avcılığa caydırıcılık sağlamak olduğunu ifade etti. Marmara Denizi Su Ürünleri Kontrol ve Denetim Merkezi'nin uluslararası standartlara uygun şekilde tamamlanmak üzere olduğunu aktardı. Yapılan çalışmalarla su ürünleri üretiminin 600 bin tondan yüzde 60 artışla 1 milyon tonun üzerine çıktığını ve ülkenin bu başarıyı ihracatla taçlandırdığını söyledi. Yumaklı, mevcut ihracat rakamının 2 milyar dolar olduğunu ve bunu daha ileriye taşıyacaklarını belirtti.

Koruma-Kullanma Dengesi ve Üretim Planlaması

Koruma-kullanma dengesinin önemine değinen Yumaklı, avcılıkta hamsi başta olmak üzere 7 üründe, yetiştiricilikte ise 4 üründe planlı üretime geçildiğini açıkladı. Bu yıl avcılıkta kılıç, uzun kanat orkinos, kalkan ve kerevit, yetiştiricilikte ise alabalık üretim planlamasına dahil edileceğini söyledi.

Sektöre Yönelik Müjdeler

Bakan, deprem ve sel gibi doğal afetlerde üreticilere hızlı destek sağlandığını, Marmara Denizi'ndeki müsilajdan olumsuz etkilenen balıkçılara önümüzdeki günlerde destek verileceğini bildirdi. Ayrıca balıkçı gemilerinin sigorta sorununa ilişkin ilgili bakanlıklarla yürütülen çalışmaların kısa sürede sonuçlandırılacağını kaydetti.

Program Katılımcıları ve Kapanış

Programa Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Trabzon milletvekilleri Adil Karaismailoğlu, Yılmaz Büyükaydın ve Vehbi Koç, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez ile Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz da katıldı. Konuşmaların ardından denize kalkan balığı bırakan Yumaklı ve beraberindekiler, "Vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçıları uğurladı.

