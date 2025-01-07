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Batı Akdeniz'in 2024 İhracatı 2,6 Milyar Doları Geçti

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği, 2024 yılında 2,6 milyar doları aşan ihracat rakamına ulaştı. Almanya en fazla ihracat yapılan ülke oldu.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 13:40
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 14:34
Batı Akdeniz'in 2024 İhracatı 2,6 Milyar Doları Geçti

Batı Akdeniz İhracatı 2024'te 2,6 Milyar Doları Aştı

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 2024 yılı itibarıyla ihracatını 2 milyar 638 milyon dolara ulaştırdı. Bu rakam, bölgedeki Antalya, Isparta ve Burdur'da faaliyet gösteren ihracatçı firmaların çabalarının bir göstergesi. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, geçtiğimiz yılın zorluklarına rağmen bu başarıyı elde ettiklerinin altını çizdi.

Zor Bir Yıl Geçirildi

Çavuşoğlu, yılın ilk aylarında ihracatta yaşanan düşüşün ardından, ticari heyet ziyaretleri ve fuar katılımları ile rakamların arttığını belirtti. 18 ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, yaklaşık 150 katılımcı firma ile 305 yabancı firma arasında bin 500 civarında görüşme yapıldığını söyledi.

Yaş Meyve ve Sebze Sektörü Öne Çıktı

BAİB üyesi 2 bin 599 firmanın 180 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Çavuşoğlu, en fazla satış yapılan sektörün yaş meyve ve sebze olduğunu ifade etti. Bu sektörü sırasıyla maden, ağaç ve orman ürünleri ile kimyevi maddelerin takip ettiğini vurguladı. En fazla ihracat yapılan ülkeler arasında Almanya ilk sırada yer aldı.

Maliyet Artışları ve Rekabet Güçsüzlüğü

Çavuşoğlu, artan maliyetler ve döviz kuru ile faiz baskısının ihracata olumsuz etki yaptığını aktardı ve şöyle devam etti: "Bu yıl da zorlu bir süreçle karşı karşıyayız; ancak mevcut rakamların üzerinde ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz."

İlaç Kalıntısı Denetimleri

Gazetecilerin ilaç kalıntısı tespit edilen ürünlere yönelik sorusunu yanıtlayan Çavuşoğlu, Türkiye’nin ilaç kalıntılarına karşı sıkı denetimler yürüttüğünü vurguladı. Kapıkule sınır kapısından dönen ürünlerin yarısının Bulgaristan kaynaklı keyfi uygulamalar nedeniyle geri döndüğünü belirtti.

Çavuşoğlu, "İhracatımızın yüzde 99'unun üzerinde kalıntısız ürün gönderiyoruz. 2023'te 152 bildirim almışken, 2024'te bu rakam 137'ye düştü. Her sene önemli düzelmeler var." dedi.

Toplantıya BAİB Yönetim Kurulu üyeleri Ercan Akın, Ramazan Keskin, Mustafa Küçükyaman, Osman Doğan Şahlan, Ahmet Tekin, Mehmet Ali Can ve Mahmut Alkan da katıldı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar...

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar geçen yıl 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar...

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğine (BAİB) üye firmalar geçen yıl 2 milyar 638 milyon dolarlık ihracat yaptı.

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