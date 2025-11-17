Bayburt 2026 Bütçesi Meclis’te: Vali Mustafa Eldivan'dan Öncelik Vurgusu

Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi'nin 2026 bütçe görüşmelerine katılarak yatırım ve hizmet önceliklerinin vatandaş odaklı ve verimli planlanması gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 17:18
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 17:18
Bayburt 2026 Bütçesi Meclis’te: Vali Mustafa Eldivan'dan Öncelik Vurgusu

Bayburt’ta 2026 bütçesi İl Genel Meclisi gündeminde

Vali Mustafa Eldivan: Öncelik ihtiyaç ve vatandaş odaklı hizmet

Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi’nin 2026 yılı bütçe görüşmeleri toplantısına katılarak il genelinde planlanan yatırım ve hizmet başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, bütçe çalışmalarının ilin ihtiyaç ve önceliklerine göre şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Eldivan, kaynakların verimli, etkin ve vatandaş odaklı bir anlayışla kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Eldivan, Bayburt’un gelişimine katkı sağlayacak projelerin titizlikle ele alınacağını belirterek, bütçe sürecine katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

VALİ MUSTAFA ELDİVAN, İL GENEL MECLİSİ 2026 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

VALİ MUSTAFA ELDİVAN, İL GENEL MECLİSİ 2026 YILI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNE KATILDI

İLGİLİ HABERLER

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İş Bankası İmece Kart kampanyasında kazananlar belli oldu
2
Hazine Yarın 5 Yıl TÜFE'ye Endeksli ve 10 Yıl Sabit Kuponlu Tahvil İhaleleri Yapacak
3
Ankara'daki Taşınmazların Özelleştirme Nihai Pazarlık Görüşmeleri Tamamlandı
4
Yalova Müdürü Aydın: 'Doğalgaz Sayaç Cezası' İddiaları Gerçek Değil
5
Global Smart Logistics & E‑Commerce Summit İstanbul'da — Uber 200 milyon dolar yatırım açıkladı
6
Bursa'da Küçükbaş Hayvancılığa 8 Bin TL Destek
7
Osmaniye TSO Heyeti Elazığ TSO Başkanı İdris Alan’ı Ziyaret Etti

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

MEB 2025-2026 Takvimi: 2026 Sömestr (Yarıyıl) Tatili Ne Zaman Başlıyor?

Doğal Gaz Sayacı Değişimi: '10 Bin TL Ceza' İddiası GAZBİR tarafından Yalanlandı

DSİ Personel Alımı: 1.389 Kişilik Dev Kadro ve Başvuru Detayları

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler