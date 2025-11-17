Bayburt 2026 Bütçesi Meclis’te: Vali Mustafa Eldivan'dan Öncelik Vurgusu

Bayburt’ta 2026 bütçesi İl Genel Meclisi gündeminde

Vali Mustafa Eldivan: Öncelik ihtiyaç ve vatandaş odaklı hizmet

Vali Mustafa Eldivan, İl Genel Meclisi’nin 2026 yılı bütçe görüşmeleri toplantısına katılarak il genelinde planlanan yatırım ve hizmet başlıkları üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda, bütçe çalışmalarının ilin ihtiyaç ve önceliklerine göre şekillendirilmesi gerektiğini vurgulayan Vali Eldivan, kaynakların verimli, etkin ve vatandaş odaklı bir anlayışla kullanılmasının önemine dikkat çekti.

Vali Eldivan, Bayburt’un gelişimine katkı sağlayacak projelerin titizlikle ele alınacağını belirterek, bütçe sürecine katkı sunan tüm meclis üyelerine teşekkür etti.

