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Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu

Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te üniversite adaylarına Baykar'ın projelerini ve etik anlayışını anlattı.

Yayın Tarihi: 27.07.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 27.07.2025 17:31
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu

Baykar'dan Geleceğin Mühendislerine Etkileyici Mesajlar

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) işbirliğiyle düzenlenen TercihFest 2025 etkinliğinde üniversite adaylarıyla bir araya geldi. Gençlere, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan KIZILELMAyı tanıtan Bayraktar, Baykar'ın 7 bin 500 kişilik bir ekiple, 37 farklı ülkeye insansız hava araçları üreterek, gelirin yüzde 90'ını ihracattan elde ettiğini aktardı.

Etik Değerler ve Gençlere Yönelik Vizyon

Bayraktar, uzaya bağımsız bir şekilde yetişebilmek için fırlatma araçları da inşa ettiklerini belirterek, Kültür ve Medeniyet Vakfı ile Cansağlığı Vakfı'nın yürüttüğü projelere değindi. Özellikle, Cansağlığı Vakfı'nın yüksek teknoloji ile tıbbı birleştirerek kanser ve psikolojik rahatsızlıklar üzerine yaptığı araştırmaların önemine vurgu yaptı.

Baykar'ın mühendis alım süreçlerine dair soruya yanıt veren Bayraktar, "Baykar'ın mühendislik kriterleri uyumuna ve azmine bakıyoruz. Her hayat görüşünden yol arkadaşımız var ancak etik bizim için çok önemlidir. Kimse yalanlarını Baykar'a sokamaz. Doğru ahlak bizim için önemli. Ülkemize ve insanlığa fayda sağlama gayretinde olanlar her zaman bir adım önde oluyorlar" dedi.

Gençlere İyi Dilekler

Öğrencilere seslenen Bayraktar, "Sizler bütün müesseseleriyle yıkılmış dünyayı yeniden inşa edecek genç kardeşlerimizsiniz. İnşallah Allah yolunuzu ve bahtınızı açık eyler. Tekrardan tebrik ediyorum" diyerek gençlere motivasyon verdi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği "TercihFest 2025" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik...

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesinin İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) iş birliğinde "Yarınki Türkiye" temasıyla düzenlediği "TercihFest 2025" etkinliğinde gençlerle bir araya geldi. Bayraktar, İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir Külliyesi'nde gerçekleştirilen programa katılarak konuşma yaptı.

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