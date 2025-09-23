Bayraktar'dan ABD'li Yatırımcılara Çağrı: 120 gigavat ve 30 milyar dolar

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta ABD'li iş insanlarıyla bir araya gelerek Türkiye'ye yatırım çağrısında bulundu. Bayraktar, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Atlantik Konseyi işbirliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Türkiye'nin enerji politikaları ve yenilenebilir hedefleri

Toplantıda ABD'nin önde gelen enerji ve finans şirketlerinin temsilcileriyle bir araya gelen Bayraktar, Türkiye'nin enerji politikalarını ve önceliklerini anlattı. Bayraktar, 2024 yılında oluşturdukları Yenilenebilir Enerji Yol Haritası doğrultusunda, rüzgâr ve güneş enerjisinde 120 gigavatlık kurulu güce ulaşmak istediklerini ifade etti.

Yenilenebilir enerjide izin süreçlerini kısaltan ve yatırımları kolaylaştıran düzenlemeleri hayata geçirdiklerini, her yıl rüzgâr ve güneşte 2 bin megavatlık yarışma düzenlediklerini belirten Bayraktar, "Bunun için enerji altyapımıza 30 milyar dolarlık ciddi bir yatırım yapmamız gerekiyor." dedi.

Altyapı vurgusu ve yatırım çağrısı

Bayraktar, daha güçlü ve modern bir altyapı için yatırımcılara çağrıda bulunarak yeni iletim mimarisinin Türkiye enerji piyasalarının omurgasını oluşturacağını, bunun da daha rekabetçi ve daha ucuz enerji fiyatlandırmasına imkan sağlayacağını kaydetti. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de enerji talebinin arttığına dikkat çekti ve bu artışta veri merkezleri, elektrikli araçlar, iklimlendirme sistemleri ve yapay zekânın etkili olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Yapay zekanın enerji tüketimi üzerindeki etkisi henüz ölçülmüş değil. Ancak artan talebi karşılamak için altyapıya yatırım yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bölgesel bağlantılar ve projeler

Doğal gaz ve elektrikte bölgesel bağlantıları güçlendirdiklerini dile getiren Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu: "Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan ile yeşil elektrik iletimi ve ticareti konusunda önemli bir anlaşma sağladık. Güneş, rüzgâr gibi yenilenebilir kaynaklardan üretilen elektriği, Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye-Bulgaristan rotası izleyerek Avrupa'ya ulaştırmayı hedefliyoruz."

Bayraktar ayrıca doğal gazda hem doğuda hem batıda kapasite artırdıklarını, Bulgaristan ve Yunanistan bağlantılarıyla Güneydoğu Avrupa ülkelerinin enerji arz güvenliğine katkı sağladıklarını belirtti. Geliştirilen projelerle 2025 yılında Suriye'ye ve Nahçıvan'a gaz tedarikine başladık ifadesini kullandı ve Türkiye'nin enerjide merkez ülke olma hedefine vurgu yaptı.

ABD'li şirketlerle işbirliği fırsatları

Bayraktar, ABD'li şirketlerle petrol ve doğal gazda ortak arama faaliyetleri, üçüncü ülkelerde ortaklıklar, uzun dönemli LNG anlaşmaları, küçük modüler reaktörler ve madencilik konularında işbirliği fırsatları bulunduğunu; bu fırsatları hızlıca somutlaştıracak bir potansiyelin olduğunu kaydetti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, New York'ta, Türkiye-ABD İş Konseyi ve Atlantik Konseyi işbirliğinde düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı Enerji Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.