Şırnak’tan Suudi Arabistan’a İlk Direkt Uçuşla 220 Umre Yolcusu Döndü

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’ndan düzenlenen ilk direkt seferle 220 Umre yolcusu Medine’den döndü; havalimanında karşılama töreni yapıldı.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 10:24
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 10:24
Şırnak’tan Suudi Arabistan’a İlk Direkt Uçuşla 220 Umre Yolcusu Döndü

Şırnak'tan Suudi Arabistan'a ilk direkt sefer gerçekleşti

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından ilk kez düzenlenen uçak seferi ile 220 yolcu Umre ziyareti için Medine'ye gitti; Medine'den yapılan dönüş seferiyle memleketlerine döndü.

Southwind Airlines havayollarına ait A321 tipi uçakla gerçekleşen dönüşün ardından, 18 Kasım’da Şırnak Şerafettin Elçi Hava Limanı’nda resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Pasaport ve kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yolcular aileleriyle buluştu.

Yolcuların duyguları

Şırnak’tan direkt uçak seferiyle gitmenin ve yine doğrudan memlekete dönmenin sevincini yaşayan Veysi Duruk, “Bu seferlerin sürekli olmasını istiyoruz. Şırnak halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu anlamda seferlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı, Silopi Kaymakamlığı ve Havalimanı Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gidişi ve dönüşü kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getiren Üzeyir Budak ise “Buradan gittiğimiz şekilde karşılanmak inanılmaz bir şey. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

Havalimanı yetkilileri: Şırnak için tarihi bir gün

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, “Bugün Medine’ye uğurladığımız 220 yolcu, Southwind Airlines Havayollarına ait A321 uçakla Şırnak’a geri döndü. Bu, bizim için çok anlamlı bir an. Daha önce Mardin, Diyarbakır ve Batman’dan seferler yapılırken, şimdi Şırnak’tan direkt uçuşla gidip yine Şırnak’a dönmek çok büyük bir adım. Kendi vatandaşımıza hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Bu Şırnak için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı.

Benek, Şırnak’ın ulaşım noktasında önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, “2025 yılı ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdiklerini” belirtti ve ekledi: “Bu bizi oldukça sevindiriyor. Uçak seferlerine yönelik talep geldikçe değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki talep gelsin. Yakın zamanda Hac ziyaretlerini de buradan yapmayı planlıyoruz ve bu yöndeki tüm hazırlıklarımız tamamlandı”.

Karşılama töreninin ardından pasaport ve kimlik kontrolleri tamamlanan Umre yolcuları, memleketlerinde ailelerinin yanında olmanın sevincini yaşadı.

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI’NDAN SUUDİ ARABİSTAN’A İLK DEFA YAPILAN UÇAK SEFERİ İLE UMRE...

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI’NDAN SUUDİ ARABİSTAN’A İLK DEFA YAPILAN UÇAK SEFERİ İLE UMRE ZİYARETİNE GİDEN 220 YOLCU, MEDİNE’DEN ŞIRNAK’A YAPILAN İLK UÇAK SEFERİ İLE MEMLEKETLERİNE DÖNMENİN SEVİNCİNİ YAŞADI.

ŞIRNAK ŞERAFETTİN ELÇİ HAVALİMANI’NDAN SUUDİ ARABİSTAN’A İLK DEFA YAPILAN UÇAK SEFERİ İLE UMRE...

İLGİLİ HABERLER

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Denizi Olmayan Tokat'ta Yetişen Somonlar Dünya Sofralarına Ulaşıyor
2
Havza OSB, Karadeniz’in En Büyük OSB’si Oldu
3
TCMB, Döviz Piyasasında Dengeyi Sağlamak İçin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başladı
4
e-Ticarette Ürün Güvenliği İçin Teknik Destek Projesi Açılış Konferansı Gerçekleştirildi
5
2024 asgari ücret için ilkler yılı olacak
6
Şırnak’tan Suudi Arabistan’a İlk Direkt Uçuşla 220 Umre Yolcusu Döndü
7
Karadeniz'in En Büyük İncir Projesi: 50 Milyon TL Gelir Kız Öğrencilere Burs Olacak

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak