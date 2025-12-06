Şırnak’tan Suudi Arabistan’a İlk Direkt Uçuşla 220 Umre Yolcusu Döndü

Şırnak'tan Suudi Arabistan'a ilk direkt sefer gerçekleşti

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanından ilk kez düzenlenen uçak seferi ile 220 yolcu Umre ziyareti için Medine'ye gitti; Medine'den yapılan dönüş seferiyle memleketlerine döndü.

Southwind Airlines havayollarına ait A321 tipi uçakla gerçekleşen dönüşün ardından, 18 Kasım’da Şırnak Şerafettin Elçi Hava Limanı’nda resmi bir karşılama töreni düzenlendi. Pasaport ve kimlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından yolcular aileleriyle buluştu.

Yolcuların duyguları

Şırnak’tan direkt uçak seferiyle gitmenin ve yine doğrudan memlekete dönmenin sevincini yaşayan Veysi Duruk, “Bu seferlerin sürekli olmasını istiyoruz. Şırnak halkı için büyük bir mutluluk kaynağı olacak. Bu anlamda seferlerin gerçekleştirilmesinde emeği geçen Şırnak Valiliği, Cizre Kaymakamlığı, Silopi Kaymakamlığı ve Havalimanı Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum” dedi.

Gidişi ve dönüşü kelimelerle anlatmanın zor olduğunu dile getiren Üzeyir Budak ise “Buradan gittiğimiz şekilde karşılanmak inanılmaz bir şey. Allah herkese nasip etsin” diye konuştu.

Havalimanı yetkilileri: Şırnak için tarihi bir gün

Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı Müdürü Şükrü Benek, “Bugün Medine’ye uğurladığımız 220 yolcu, Southwind Airlines Havayollarına ait A321 uçakla Şırnak’a geri döndü. Bu, bizim için çok anlamlı bir an. Daha önce Mardin, Diyarbakır ve Batman’dan seferler yapılırken, şimdi Şırnak’tan direkt uçuşla gidip yine Şırnak’a dönmek çok büyük bir adım. Kendi vatandaşımıza hizmet etmek bizi çok mutlu ediyor. Bu Şırnak için tarihi bir gün” ifadelerini kullandı.

Benek, Şırnak’ın ulaşım noktasında önemli bir mesafe kat ettiğini vurgulayarak, “2025 yılı ilk 11 ayında 400 bin yolcuya hizmet verdiklerini” belirtti ve ekledi: “Bu bizi oldukça sevindiriyor. Uçak seferlerine yönelik talep geldikçe değerlendirmeye alıyoruz. Hiçbir sıkıntımız yok, yeter ki talep gelsin. Yakın zamanda Hac ziyaretlerini de buradan yapmayı planlıyoruz ve bu yöndeki tüm hazırlıklarımız tamamlandı”.

Karşılama töreninin ardından pasaport ve kimlik kontrolleri tamamlanan Umre yolcuları, memleketlerinde ailelerinin yanında olmanın sevincini yaşadı.

