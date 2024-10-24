Bayraktar Görüntüleme Paketi SAHA EXPO'da Tanıtıldı

Bayraktar Görüntüleme Paketi, SAHA EXPO'da Sultan Gibi Tanıtıldı

Yüksek çözünürlüklü haritalama yapabilme yeteneğiyle dikkat çeken "Bayraktar Görüntüleme Paketi", SAHA EXPO'da katılımcılarla buluştu. Baykar Teknoloji'nin Yapay Zeka Yazılım Mühendisi Ali Çamdal, sistemin 14 kameradan oluştuğunu ve Bayraktar TB2 ile Bayraktar Akıncı İHA'larına entegre edilebileceğini belirtti. Çamdal, sistemin bir gün içinde ortalama 4 bin kilometrekarelik alanı yüksek çözünürlükte haritalandırabildiğini ifade etti.

Yeni Ürünlerin Lansmanı

SAHA EXPO, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul tarafından organize edilerek, Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirildi. Fuar, 6 bakanlık ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın destekleriyle İstanbul Fuar Merkezi'nde yapıldı. Etkinliğin üçüncü gününde, Anova AR-GE, Artar Tekstil ve Elııs Elektronik gibi birçok firma yeni ürünlerini tanıttı.

Artar Tekstil'den TUSAŞ’a Destek

Artar Tekstil'in kurucusu Mücahit Artar, ürünlerinin lansmanı sırasında Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi (TUSAŞ) üzerinde gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle tanıtım yapmadıklarını belirtti. Artar, "Bu dönem, şirketimizin başarılarını konuşmaktan ziyade ülkemizin içinde bulunduğu duruma dikkat çekme dönemi" dedi.

Endüstri Teknik'ten Ürün Tanıtımı

Endüstri Teknik Genel Müdür Yardımcısı İsmail Murat Özbek, TUSAŞ’a yönelik saldırı konusunda üzüntülerini dile getirerek, ürünlerinin tamamen yerli üretim olduğunu vurguladı. "Bu dönemde dik durmak ve işlerimize devam etmek gerekiyor" dedi.

Dijital Teknolojiler ve Ürün Yenilikleri

Elııs Elektronik'in Satış Danışmanı Saffet Bayka, geliştirdikleri dijital ayarlanabilir güç modüllerine dair bilgiler sundu. Diğer firmalar da savunma sanayi alanındaki yerli üretim ekipmanları ve güvenlik sistemleri üzerine inovasyonlar sergiledi.

Yerli Üretim ve İş Güvenliği

Fliqa İş Ekipmanları'nın Satış Müdürü Kaan Kılıçarslan, yerli üretim ekipmanlarının önemine dikkat çekti ve ilk etapta dağcı tipi baretler geliştirdiklerini belirtti.

Flokser Kimya'dan Yenilikçi Ürün

Flokser Kimya'nın AR-GE Müdürü Kerim Can Ünlü, su yalıtımı sağlayan Flokser Anafarta Ürünü'nü tanıttı. Ürün, savunma sanayinde de kullanılabiliyor.

SAHA EXPO, Türkiye'nin savunma sanayi ve yerli üretim alanında atılımlarını sergilediği önemli bir platform olmayı sürdürüyor.