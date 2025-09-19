Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da: 'Türkiye'nin Nükleer Enerjiye İhtiyacı Var'

Gençlerle buluşma ve nükleer vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.

"Türkiye, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız."

Bayraktar, konuşmasında nükleer enerjinin önemine dikkat çekti ve kesintisiz enerji ihtiyacına vurgu yaptı.

