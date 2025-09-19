Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da: 'Türkiye'nin Nükleer Enerjiye İhtiyacı Var'

Bakan Alparslan Bayraktar, TEKNOFEST İstanbul'da gençlerle buluşarak Türkiye'nin nükleer enerjiye sahip olması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 19.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 19.09.2025 19:33
Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da: 'Türkiye'nin Nükleer Enerjiye İhtiyacı Var'

Bayraktar TEKNOFEST İstanbul'da: 'Türkiye'nin Nükleer Enerjiye İhtiyacı Var'

Gençlerle buluşma ve nükleer vurgusu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde düzenlenen TEKNOFEST İstanbul'da gençlerle bir araya geldi.

"Türkiye, dünyadaki birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi mutlak suretle nükleere sahip olmak zorunda. Kesintili kaynakların yanına mutlaka temiz, kesintisiz baz yük dediğimiz nükleer gibi çok önemli bir gücü koymak zorundayız."

Bayraktar, konuşmasında nükleer enerjinin önemine dikkat çekti ve kesintisiz enerji ihtiyacına vurgu yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve...

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) öncülüğünde gerçekleştirilen, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul'daki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı standını ziyaret ederek konuşma yaptı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Sanayi ve...

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şi Jinping'ten TikTok Devri İçin Yeşil Işık
2
Bakan Işıkhan, memur, emekli ve asgari ücretliye müjdeyi verdi
3
KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanlığına Muhammed Ali Oflaz Seçildi
4
Ankara, Savunma Sanayinin Kalbi Olmaya Devam Ediyor
5
Besi Organize Tarım Bölgesi Sayısı Artırılacak
6
Avrupa Borsaları İtalya Hariç Düştü — Stoxx Europe 600 554,12'ye Geriledi
7
Bayraktar: 2050'de Türkiye'nin 20 Bin Megavat Nükleer Gücü Hedeflemeli

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek