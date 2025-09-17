Bayraktar: Türkiye-Çin Enerji İşbirliği — Trakya, Offshore Rüzgar ve Batarya

Bakan Bayraktar, Türkiye ile Çin'in nükleer, yenilenebilir, enerji iletimi, depolama ve madenlerde işbirliği fırsatlarını; Trakya, offshore rüzgar ve veri merkezi projelerini anlattı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, CGTN Türk'e verdiği mülakatta Türkiye ile Çin arasındaki enerji işbirliği olanaklarını değerlendirdi. Bayraktar, işbirliğinin sadece iki ülke sınırlarıyla sınırlı kalmayıp farklı coğrafyalara taşınabileceğini vurguladı.

Fırsat alanları ve coğrafi genişleme

Bakan Bayraktar, 'Çin ile enerjide işbirliği yapabileceğimiz çok alan var' diyerek nükleer, yenilenebilir enerji, enerji iletimi ve madenler başlıklarında ortak projelere işaret etti. Ayrıca enerjinin depolanması ve batarya üretimi konusunda da Türkiye'de önemli fırsatlar bulunduğunu, Çinli firmaların Türkiye'de üretim yapmayı düşündüğünü belirtti.

Bayraktar, Türkiye ile Çin'in işbirliğinin 'Afrika, Orta Doğu, Orta Asya, Balkanlar' gibi farklı coğrafyalarda da sürebileceğini ifade etti ve bu fırsatların Şanghay İşbirliği Örgütü zirvesi çerçevesinde gündeme geldiğine dikkat çekti.

Deniz üstü rüzgar projesine ilgi

Bakan, Çin ile üzerinde konuşulan bir diğer önemli başlığın deniz üstü (offshore) rüzgar santrali olduğunu söyledi. Bayraktar, 'Deniz üstü rüzgar santrali dediğimiz proje, Türkiye'de bir ilk olacak ve belki biz bunu Çinli şirketlerle yapacağız.' açıklamasında bulundu.

Elektriği özellikle Avrupa'ya taşıma amacıyla yeni enerji nakil hatları inşa etmeyi planladıklarını belirten Bayraktar, 2035 hedefleri doğrultusunda açıkladıkları yaklaşık 30 milyar dolar tutarındaki programın büyük ilgi gördüğünü ve bu programın Çin'in Kuşak ve Yol inisiyatifiyle uyumlu olduğunu sözlerine ekledi.

Trakya'da karbonsuz enerji ve veri merkezi önerisi

Nükleer enerjinin Çin ile en önemli işbirliği alanlarından biri olacağını vurgulayan Bayraktar, Trakya'da planlanan nükleer santral projesinin 'dünya çapında bir karbonsuz enerji ve data merkezine' dönüştürülmesine ilişkin öneriyi Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie'ye ilettiklerini aktardı.

Bayraktar, bu projenin içinde yenilenebilir enerji, güneş, rüzgar, depolama, data merkezi ve nükleer santralin yer alacağı 'devasa bir enerji ve data parkı' şeklinde tasarlandığını, teklifin iki ülkenin ortak menfaatine uygun olduğunu ve büyük ilgi gördüğünü belirtti. Ayrıca Wang Hongzhi ve ilgili şirketlerle yapılan görüşmelerin bu gündemi desteklediği ifade edildi.

Mineraller, petrokimya ve üretim üssü stratejisi

Bayraktar, nadir toprak elementleri rezervlerinin ekonomiye kazandırılmasına yönelik projelerin görüşüldüğünü; petrol ve doğal gaz alanındaki işbirliğinin de sürdüğünü kaydetti.

Türkiye'yi 'ikinci bir üretim üssü' haline getirerek ticaret savaşları ve yaptırımlar gibi küresel risklere karşı lojistik avantajların kullanılması gerektiğini söyleyen Bayraktar, 'güneş panellerini gelin Türkiye'de imal edin, rüzgar türbinlerini burada imal edin' çağrısında bulundu ve Türkiye'nin altyapısının bu üretimleri karşılamaya hazır olduğunu vurguladı.

Bayraktar'ın açıklamaları, Türkiye-Çin enerji işbirliğinin hem ülke içi üretim ve teknoloji transferini hem de bölgesel ve küresel enerji nakil hatları ve projelerini kapsayacak şekilde geniş bir vizyon taşıdığını gösteriyor.

