Bayram ikramiyesi piyangosu o kişilere de vurdu! Emeklilerden sonra onlar da alacak!

Milyonlarca emekli vatandaşın bayram ikramiyelerine ilişkin verilecek olan karar geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan, emeklilerin bayramlarda alacakları ikramiye tutarlarının yüzde 50 artırılarak 3 bin TL'ye çıkarıldığını ve bu tutarın 2-5 Nisan tarihleri ​​arasında hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bayram İkramiyelerinden Kimler Yararlanabilir?

31 Mart 2024'e kadar emeklilik başvurusunda bulunan EYT üyeleri ve EYT hükümleri olmadan emekli olmaya hak kazanan diğer sigortalılar, artırılan bayram ikramiyesinden yararlanabilecek.





1 Nisan'dan sonra emeklilik dilekçesini verenler bu yıl Ramazan Bayramı'nda bayram ikramiyesinden alamayacaklar. 1 Nisan ile 31 Mayıs tarihleri ​​arasında emeklilik dilekçesini veren EYT çalışanları da Kurban Bayramı'nda artan ikramiyelerden yararlanacak. Emekli veya lehdarın Nisan ayındaki bayramdan önce ölmesi halinde, lehdarın bayram ödeneği alma hakkı vardır.

Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) emeklilik maaşı, yaşlılık maaşı, vazife malullüğü maaşı, malullük maaşı, ölüm maaşı, sürekli maluliyet geliri ve ölüm yardımı alan kişiler ile şehitler, gaziler, gazi yakınları ve güvenlik güçleri, şampiyon sporcularla terör saldırılarında yaralananlar bayram ikramiyelerinde yararlanabiliyorlar.