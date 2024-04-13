Bayram ziyaretine gitmeden hesabınıza bakın! Devlet 14.600 TL yardım kesesini açtı!

2024 yılında cenaze yardımları kapsamında aile üyelerinden birinin ölümü durumunda 2.215 TL tutarında bir destek verilecek. Vefat eden kişi şeyet Emekli Sandığı emeklisi ise bu destek 14.600 TL olacak. Bu destek kurum üyelerine ve ailelerine yönelik olup zor durumlarda vatandaşlara destek olmak amacıyla tasarlanmıştır.

Cenaze Yardımı Şartları

7. madde uyarınca kurum üyesinin annesi, babası veya bakmakla yükümlü olduğu kişinin vefatı halinde cenaze yardımı yapılır. Vefat etmeniz durumunda bu yardım, miras belgenizde belirtilen hak sahibine ödenecektir. Ölü doğan çocuklara da destek sağlanmaktadır ancak bunun bir sağlık kuruluşu tarafından belgelenmesi gerekmektedir.

Başvuru





Cenaze yardımına başvurmak isteyen üyelerin, e-devlet üzerinden aldıkları ölüm belgesinin aslı ya da nüfus kayıt belgesinin bir kopyası ve “Cenaze Yardımı Başvuru Formu” ile birlikte başvuruda bulunmaları gerekiyor. Bu desteğin amacı, vefat halinde üyelere ve ailelerine maddi destek sağlayarak cenaze masraflarının bir kısmını hafifletmektir. 2024 için belirlenen ücret revizyonunun, cenaze masraflarının üyeler ve aileleri üzerindeki yükünü önemli ölçüde azaltması bekleniyor.

Cenaze desteği hakkında daha detaylı bilgi almak için ilgili kuruluşun resmi internet sitesini ziyaret edebilir veya doğrudan ilgili kuruluşla iletişime geçebilirsiniz. Bu yardımla sağlanan maddi destek, üyelerin ve ailelerinin cenaze masraflarını hafifletmeye ve bu zorlu süreç içinde onlara yardımcı olacak. Bu, sosyal uyumun ve karşılıklı destek kültürünün güçlendirilmesinde önemli bir adımdır.