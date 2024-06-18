Bayramda toplu para arayanlar dikkat! Bu bankalar sıfır faizli kredi kampanyası başlattı

Kurban Bayramı öncesinde harekete geçen bankalar nakit ihtiyaçlara özel 25 bin liraya kadar limitli acil ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Başlatılan kampanya kapsamında ilk kez bankanın müşterisi olacaklara faizsiz kredi kullandırılacağı duyuruldu. Faizsiz krediyi duyan vatandaşlar ise bankaların ne kadar ve hangi şartlarda kredi kullandırdığını merak etti. İşte Haziran ayında faizsiz kredi veren bankalar!



Haziran ayı faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar!

Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların nakit ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bankalar peş peşe kampanyalarını duyuruyor. Son dönemde artan nakit ihtiyacı nedeniyle, bankalar faizsiz kredi seçenekleriyle vatandaşların karşısına çıkıyor. İşte bayram öncesi faizsiz kredi sunan bankaların detayları:





Yapı Kredi

Yapı Kredi, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, yeni müşterilerine özel faizsiz ve taksitli 20.000 TL nakit avans imkanı sunacağını duyurdu. Bu kampanya, bayram öncesi nakit ihtiyacını karşılamak isteyenler için cazip bir seçenek sunarken, faizsiz olarak kullandırılacağının bildirilmesi çok sayıda vatandaşın ilgisini çekmeyi başardı. Geri ödeme koşullarında ise eşit taksit uygulanacağı vurgulandı.

DenizBank

DenizBank, resmi sayfasında yayımladığı son dakika açıklamasında, Kurban Bayramı'na özel faizsiz ve taksitli 25.000 TL kredi vereceğini bildirdi. Yeni müşterilere özel olarak 15.000 TL'ye varan faizsiz taksitli nakit ve 10.000 TL'ye varan yüzde 0 faizli kredi seçenekleri sunan banka, geri ödemelerin de esnek taksitlerden oluşacağını aktardı.

Türkiye İş Bankası





Türkiye İş Bankası, resmi internet sitesinde yaptığı duyuruda, 25.000 TL faizsiz ve taksitli Kurban Bayramı kredisi vereceğini açıkladı. Başvuruların başladığını belirten banka, müşterilerine bayram öncesi rahat bir nefes alma fırsatı sunulurken, tamamen faizsiz ve masrafsız olarak kullandırılacağı vurgulandı.

Garanti BBVA

Garanti BBVA, yaptığı son dakika açıklamasıyla Kurban Bayramı'na özel 20.000 TL faizsiz ve taksitli nakit avans kampanyasının başladığını duyurdu. Kampanya kapsamında Garanti, hem nakit avans hem de kredi ile birlikte vatandaşlara acil ihtiyaçlarına çözüm sundu.

Akbank

Akbank, resmi internet sitesinde yayımladığı duyuruda, bayrama özel yeni faizsiz kredi kampanyasını tanıttı. Kampanya kapsamında, 10.000 TL faizsiz ve taksitli ihtiyaç kredisi ile 20.000 TL taksitli nakit avans verileceği bildirildi. Böylelikle 30.000 liraya kadar nakit kullandırılacağı netleşti.