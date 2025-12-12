DOLAR
KURGAN Semineri Samsun'da: Yapay Zekâ Destekli Yeni Denetim Dönemi Başlıyor

Samsun'daki KURGAN seminerinde, yapay zekâ destekli analizlerle kayıt dışı ekonomiyle mücadelede yeni, hızlı ve hassas denetim dönemine geçildiği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:43
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 17:01
Seminerde ele alınan başlıklar

Samsun'da düzenlenen KURGAN Kuruluş Gözetimli Analiz Sistemi Semineri, dijitalleşen mali sistemde yeni denetim mekanizmalarını gündeme taşıdı. Semineri ev sahibi olarak düzenleyen Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında, mali verilerde yapay zekâ destekli risk analizleri, e-fatura ve banka hareketlerinin denetimi gibi konular uzmanlar tarafından aktarıldı.

Seminere konuşmacı olarak katılan Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkanı Arif Güloğlu ile Ankara Vergi Kaçakçılığı-2 Denetim Daire Başkan Yardımcıları Fatih Tarım ve Orhan Öztürk, KURGAN sisteminin işleyişini, yapay zekâ ile desteklenen risk analiz süreçlerini ve meslek mensuplarının dikkat etmesi gereken kritik noktaları ayrıntılı biçimde anlattı.

Murzioğlu: Denetimin şekli ve hızı değişiyor

Programın açılış konuşmasını yapan Samsun TSO Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, mali denetim süreçlerinde teknoloji vurgusu yaparak, yeni dönemin sinyallerini verdi. Murzioğlu, "Kayıt dışı mücadele artık klasik yöntemlerle sınırlı kalınmayan, teknoloji; özellikle de yapay zekâ destekli analiz sistemleriyle denetimin şeklinin ve hızının tamamen değiştiği bir döneme giriyoruz" dedi.

Murzioğlu ayrıca, KURGAN sistemiyle para transferleri, hesap hareketleri, beyan–nakit akış uyumu ve işlem analizlerinin yapay zekâ ile daha hassas takip edileceğini belirtti. "Bu yeni denetim yapısında kurum yükümlülükleri ve dikkat edilmesi gereken noktaların ele alınacağı hususları bugün ilk ağızdan dinleyeceğiz. Şüphesiz bu süreçte siz değerli meslek mensuplarının bu dönüşümde oynayacağı rol hayati önem taşımaktadır. Bu vesileyle programa katkı sunan tüm kurumlarımıza, değerli konuşmacılarımıza ve katılımınızla bu süreci anlamlı kılan sizlere teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Katılımcılar

Programa Samsun Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Osman Arslan, Samsun Defterdarı Halil İbrahim Temiz ve iş dünyasından çok sayıda iş insanı katıldı. Seminer, yapay zekâ destekli denetim araçlarının uygulamaya geçirilmesine yönelik bilgilendirici oturumlarla tamamlandı.

