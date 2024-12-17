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BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti

BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal ederek önemli bir karara imza attı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:43
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:43
BDDK, AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin Faaliyet İznini İptal Etti

BDDK, Faaliyet İznini İptal Etti

Türkiye'deki Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), AGS Altın Gezegen Varlık Yönetim AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti. Bu önemli karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

İzin İptalinin Sebebi

BDDK tarafından alınan karara göre, Saad AL-JANABI'nin kurucu ortağı olduğu şirketin, kurucularda aranan şartları kaybettiği anlaşıldı. Bu durum, Varlık Yönetim Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları ile Devralınacak Alacaklara İlişkin İşlemler Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesi'nin birinci fıkrası doğrultusunda, şirketin faaliyet izninin durdurulmasına yol açtı.

Bu durum, sektördeki diğer varlık yönetim şirketlerinin de dikkatle takip edeceği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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