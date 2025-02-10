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BDDK'dan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere Kredi Düzenlemesi

BDDK, bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 22:08
BDDK'dan Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere Kredi Düzenlemesi

BDDK'dan Önemli Kredi Düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağımsız denetime tabi şirketler için TL kredi kullanımında yabancı para varlık sınırını kaldırdı. Bu adım, finansal istikrarın güçlendirilmesi ve kredi sisteminin verimli bir şekilde işlemesi için atılan makro ihtiyati sadeleşme çerçevesindeki önemli bir düzenleme olarak değerlendiriliyor.

Daha Esnek Kredi Kullanımı

Önceki düzenlemelerde, yabancı para varlık tutarı belirlenen sınırları aşan bağımsız denetime tabi şirketlerin TL kredi kullanımı kısıtlanıyordu. Bu durum, kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte %500 risk ağırlığı ile sınırlı borçlanma seçeneklerine yol açıyordu. Ancak alınan son karar sayesinde, bağımsız denetime tabi şirketler artık TL kredi kullanırken yabancı para varlık pozisyonuna bağlı bir kısıtlama ile karşılaşmayacak.

Bu yeni düzenleme, şirketlerin kredi erişimini kolaylaştırırken, Türk Lirası ile yapılan finansal işlemleri de destekleyecek. BDDK'nın bu atılımı, piyasalarda daha fazla likidite sağlanmasına ve kredi sisteminin dinamizminin artırılmasına olanak tanıyacak.

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