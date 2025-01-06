BDDK'dan Dolandırıcılık Uyarısı: Kendini Kurum Çalışanı Gibi Tanıtanlara Dikkat!

BDDK'dan Kritik Uyarı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), son günlerde artan dolandırıcılık girişimlerine karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. BDDK, kendini kurum yöneticileri veya personeli olarak tanıtarak telefonla arama yapan dolandırıcılara karşı uyarı yaptı.

Detaylar ve Önlemler

Yapılan açıklamada, son zamanlarda vatandaşlardan, BDDK adı altında gelen telefonlarla farklı taleplerle karşılaştıkları bilgisi alındığı ifade edildi. Bu tür dolandırıcılık faaliyetleri hakkında gerekli yasal işlemlerin başlatıldığı belirtildi.

BDDK, vatandaşların bu tür şüpheli aramalara itibar etmemeleri konusunda özellikle ricada bulundu. Kuruluşların ve vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği, teyit edilmemiş aramalardan kaçınılması gerektiği şu sözlerle ifade edildi: "Herhangi bir dolandırıcılık olayına maruz kalınmaması açısından ihtiyatlı davranılması önemlidir."