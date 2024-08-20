BDDK, Enflasyon Muhasebesine Geçiş için Yeni Taslaklar Hazırladı

BDDK'den Enflasyon Muhasebesine Geçiş Duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bağlı şirketlerin enflasyon muhasebesine geçiş sürecine yönelik hazırlıklarını açıkladı. Bu kapsamda, çeşitli düzeltmelerin finansal tablolarda nasıl gösterileceğine dair hazırlanan farklı taslaklar duyuruldu.

Geçiş Tarihi ve Uygulama

BDDK'nın 11 Ocak 2024 tarihli kararıyla, bankalar ve finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren enflasyon muhasebesi uygulamasına geçeceği kaydedildi. Önemli Düzeltmeler

Açıklamada, şirketlerin ödenmiş sermayelerinin enflasyona göre düzeltilmesinden kaynaklanan farkların, bankaların ana sermaye unsurları arasında yer alması gerektiği vurgulandı.

Finansal Durum Raporları

Söz konusu farkların, bankalar ile diğer finansal kuruluşların finansal durum tablosunda ayrı bir satırda gösterilmesi için ilgili yönetmelik taslaklarına dair değişiklikler yapılacağı belirtildi. Bu değişiklikler, bankaların öz kaynakları ile kamuya açıklanacak finansal tablolarını kapsayacak.

Şirketler, hazırlanan taslaklara buradan ulaşabilirler.