Bebek bezi arayanlar o markete koşacak! En uygun fiyat bulundu

Çocuğu olan vatandaşları alışveriş kısmında en çok çok zorlayan bebek bezleri oluyor. Hem bebek bezlerinin sıklıkla kullanılması hem de bebek bezlerine gün geçtikçe zam yapılması, vatandaşlara bir hayli zorlamaya başladı. Tam bu noktada vatandaşlar farklı farklı marketlerden bebek bezi indirimleri kovalamaya başlamışken; Tarım Kredi Kooperatif marketler aldıkça aldıran fiyatlarda indirimli bebek bezlerini satışa çıkardı. 24 Ocak’ta başlatmış olduğu aktüel ürünler kataloğunda vatandaşlar Sleepy marka bebek bezini oldukça uygun fiyata satın alabilecekler. 4 Şubat 2024 tarihine kadar geçerli olacak bu kampanya doğrultusunda beş numaralı bebek bezini sizler de aldıkça aldıran fiyatlar kapsamında uygun fiyatlara satın alabilirsiniz. Stokları sınırlı bu ürün kesinlikle cebinizi çok rahatlatacak!

İKİLİ BEBEK BEZİ 224 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

Tarım Kredi Kooperatif marketler gün geçtikçe farklı farklı indirim kampanyalarına imza atmaya devam ediyor. Özellikle aldıkça alınan fiyatlar kapsamında bir çok ürünü indirimli şekilde satışa çıkartan Tarım Kredi Kooperatif marketler bu sefer Sleepy marka bebek bezinde güzel bir indirim kampanyasına imza attı. İndirim kampanyası doğrultusunda vatandaşlar Sleepy Bio naturel ikili fırsat bebek bezini 239,90 TL yerine 224,90 TL’ye satın alabilecek. Üç farklı çeşidin sunulduğu bu bebek bezinde vatandaşlar dilerlerse juniordan 56’lı, XL’dan 46’lı, Maxi’den ise 82’li bebek bezi tercihini yapabilecekler. İkili fırsatla alınması için satışa çıkarılan bu ürünler, 4 Şubat 2024 tarihine kadar 224,90 TL’den satın alınabilecek. Sizlerde indirimli şekilde bebek bezine ihtiyacınız varsa muhakkak Tarım Kredi Kooperatifi marketin başlatmış olduğu indirim kampanyasına göz atmalısınız!



