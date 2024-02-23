Bebek bezi indirimi kovalayanlara harika bir haber var! Yüzde 35 indirim başladı

Bebek bezlerinde indirim kampanyası kovalayan vatandaşlar harika bir kampanyayla karşı karşıya. Migros marketler, Migros market şubeleri ya da Migros online kanalları üzerinden %35 indirimli şekilde bebek bezleri satın alıp stoklamayabilecekler. 59 farklı ürünün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldığı bu kampanya doğrultusunda, dileyenler 24 Şubat’a kadar Migros online kanalları ya da Migros şubeleri üzerinden alışverişini indirimli şekilde yapabilecekler. 21 Şubat 2024 tarihinde başlamış olan bu kampanya kesinlikle kaçmaz nitelikte.
HANGİ BEBEK BEZİNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA
Migros marketler tarafından başlatılmış olan bu kampanya ile birlikte Money bonus ya da Money kart’la yapacak olduğunuz alışverişlerde 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren birçok bebek bezi çeşitli indirimlerle satışa çıkartıldı. 59 farklı ürünlerin %35 indirimle satışa çıkartan Migros marketlerde bu indirim 24 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarın market bitene kadar devam edecek kampanyadan sizlerde yararlanmayı unutmayın. İşte Migros marketlerde %35 indirimli satışa çıkartılan bebek bezlerinin detayı…
- Goo.N Premium Soft Jumbo 3 Beden Midi 7-12 Kg 40'lı
- Prima Aktif Bebek Ekonomik Paket 7 Beden 15+ Kg 34 Adet
- Goon Premium Soft Külot Bez 7 Beden 18-30 Kg 21'li
- Prıma Aktif Bebek Aylık Fırsat Paket 4 Beden Maxı 9-14 Kg 136'lı
- Prima Bebek Bezi Premium Care Yeni Doğan 1 Numara 70'li 2-5 kg Ekonomik Paket
- Prima Harmonie Bebek Bezi Yenidoğan 52'li
- Molfix Avantajlı Paket 2 Beden Mini 3-6 Kg 54'lü
- Goon Premium Soft Külot Bez 6 Bedene 28 Adet 15-25 Kg
- Prima Premium Care Aylık Fırsat Paket 4 Beden Maxı 9-14 Kg 126'lı
- Sleepy Ecologıc Külot Bez 4 Beden Maxi 7-16 Kg 48'li
- Sleepy Ecologic Bebek Bezi Külot No:3 Midi 4-10 Kg 56'lı
- Goo.N Premium Soft Jumbo 1 Beden Yenidoğan 2-5 Kg 50'li
- Sleepy Natural Jumbo Paket 5 Beden Junıor 11-18 Kg 40'Lı
- Prima Külot Bebek Bezi 6 Numara 52 Adet Fırsat Paketi
- Goo.N Premium Soft Jumbo 5 Beden Junior 12-20 Kg 28'li
- Sleepy Ecologic Bebek Bezi 5 Beden Junior 11-20 Kg 40'lı
- Prima Mayıso Bebek Bezi 4-5 Beden 9-15 Kg 11 Adet
- Prima Aktif Bebek Ekonomik Paket 4 Beden 9-14 Kg 54 Adet
- Baby Turco Doğadan Ultra Paket 6 No XL 64'lü
- Sleepy Natural Jumbo Paket 3 Beden Midi 4-9 Kg 56'li