Bebek bezi indirimi kovalayanlara harika bir haber var! Yüzde 35 indirim başladı

Bebek bezlerinde indirim kampanyası kovalayan vatandaşlar harika bir kampanyayla karşı karşıya. Migros marketler, Migros market şubeleri ya da Migros online kanalları üzerinden %35 indirimli şekilde bebek bezleri satın alıp stoklamayabilecekler. 59 farklı ürünün uygun fiyatlarla satışa çıkartıldığı bu kampanya doğrultusunda, dileyenler 24 Şubat’a kadar Migros online kanalları ya da Migros şubeleri üzerinden alışverişini indirimli şekilde yapabilecekler. 21 Şubat 2024 tarihinde başlamış olan bu kampanya kesinlikle kaçmaz nitelikte.





HANGİ BEBEK BEZİNE EL ATSANIZ İNDİRİMLİ SATIŞTA

Migros marketler tarafından başlatılmış olan bu kampanya ile birlikte Money bonus ya da Money kart’la yapacak olduğunuz alışverişlerde 21 Şubat 2024 tarihinden itibaren birçok bebek bezi çeşitli indirimlerle satışa çıkartıldı. 59 farklı ürünlerin %35 indirimle satışa çıkartan Migros marketlerde bu indirim 24 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. Yarın market bitene kadar devam edecek kampanyadan sizlerde yararlanmayı unutmayın. İşte Migros marketlerde %35 indirimli satışa çıkartılan bebek bezlerinin detayı…